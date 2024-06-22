Bloomberg: стоимость жилья в Дубае выросла на 20% за год
Стоимость жилья в Дубае увеличивается 15 кварталов подряд и выросла на 20% за год (до мая), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Cushman & Wakefield Core.
Издание отмечает, что средняя ставка аренды в эмирате выросла на 22,2% за год. Арендная плата виллы на одну семью в Дубае подскочила до $96 000 в год, подсчитала консалтинговая компания CBRE.
По данным консалтинговой компании Knight Frank LLP, в 2023 г. в Дубае недвижимость «перешла из рук в руки» на рекордную сумму 274 млрд дирхамов ($74,6 млрд). За первые три месяца этого года в городе зафиксировано транзакций на сумму 89,2 млрд дирхамов ($24,2 млрд).
По информации агентства, с конца 2020 г. цены на недвижимость выросли на 60%, а арендная плата – на 83%. В отчете международной консалтинговой компании Mercer о стоимости жизни в 2024 г. Дубай занял 15-е место в рейтинге самых дорогих городов мира для иностранцев.