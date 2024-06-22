Bloomberg: стоимость жилья в Дубае выросла на 20% за год

По информации агентства, с конца 2020 г. цены на недвижимость выросли на 60%, а арендная плата – на 83%. В отчете международной консалтинговой компании Mercer о стоимости жизни в 2024 г. Дубай занял 15-е место в рейтинге самых дорогих городов мира для иностранцев.