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Bloomberg: стоимость жилья в Дубае выросла на 20% за год

Ведомости

Стоимость жилья в Дубае увеличивается 15 кварталов подряд и выросла на 20% за год (до мая), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Cushman & Wakefield Core.

Издание отмечает, что средняя ставка аренды в эмирате выросла на 22,2% за год. Арендная плата виллы на одну семью в Дубае подскочила до $96 000 в год, подсчитала консалтинговая компания CBRE.

По данным консалтинговой компании Knight Frank LLP, в 2023 г. в Дубае недвижимость «перешла из рук в руки» на рекордную сумму 274 млрд дирхамов ($74,6 млрд). За первые три месяца этого года в городе зафиксировано транзакций на сумму 89,2 млрд дирхамов ($24,2 млрд).

По информации агентства, с конца 2020 г. цены на недвижимость выросли на 60%, а арендная плата – на 83%. В отчете международной консалтинговой компании Mercer о стоимости жизни в 2024 г. Дубай занял 15-е место в рейтинге самых дорогих городов мира для иностранцев.

13 июня РБК выяснил, что россияне установили рекорд за последние пять лет по покупке недвижимости в Таиланде. За январь – март 2024 г. они приобрели 9300 объектов. Текущий показатель обогнал уровень прошлого года на 13%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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