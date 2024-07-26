С начала года в России отремонтировали 8890 многоквартирных домов
С начала 2024 г. в России было отремонтировано 8890 многоквартирных домов и установлено 5526 новых систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«В первой половине 2024 г. в регионах отремонтировали 8890 многоквартирных домов общей площадью 39,8 млн кв. м. Это позволило повысить качество жизни для почти 1,5 млн живущих в них граждан», – сообщил Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин заявлял об обновлении до конца 2024 г. более 3500 км улично-дорожной сети в 105 крупнейших городских агломерациях России. По его словам, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году нормативное состояние дорог должно достигнуть 85%.