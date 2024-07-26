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С начала года в России отремонтировали 8890 многоквартирных домов

Ведомости

С начала 2024 г. в России было отремонтировано 8890 многоквартирных домов и установлено 5526 новых систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. 

«В первой половине 2024 г. в регионах отремонтировали 8890 многоквартирных домов общей площадью 39,8 млн кв. м. Это позволило повысить качество жизни для почти 1,5 млн живущих в них граждан», – сообщил Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин заявлял об обновлении до конца 2024 г. более 3500 км улично-дорожной сети в 105 крупнейших городских агломерациях России. По его словам, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году нормативное состояние дорог должно достигнуть 85%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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