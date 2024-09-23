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РСПП попросил изменить механизм формирования стоимости контрактов в стройке

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в механизм расчета индексов-дефляторов, которые применяются при определении начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ строительной отрасли. Об этом сказано в обращении главы РСПП Александра Шохина, направленном в Минэкономразвития, передает РБК.

Индексы-дефляторы используются для расчета НМЦК в закупках подрядных работ по строительству, реконструкции, сносу и капитальному ремонту. В этом году этот показатель по категории «Инвестиции в основной капитал» оценивается в 108,4%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. он составит 107,3%, в 2026 г. – 105,3%, в 2027 г. – 104,4%. Дефлятор по категории «Строительство» в 2024 г. оценивается в 106,4%. В 2025 г. он составит 105,6%, в 2026 г. – 105,3%, в 2027 г. – 104,5%.

Согласно письму, в настоящий момент применяются показатели, которые не учитывают реальную структуру себестоимости строительства. Это приводит к неправильному определению затрат, недостоверному планированию объема бюджетных ассигнований и занижению суммы контрактов. Фактическая стоимость реализации контракта оказывается выше суммы, утвержденной на стадии НМЦК. В итоге срок исполнения контрактов срывается, увеличивается кредитная нагрузка и ухудшается финансовое положение подрядчиков. В некоторых случаях это влечет за собой банкротство, говорится в письме.

РСПП просит Минэкономразвития поручить рассчитать и утвердить прогнозные показатели. Они должны будут опираться на новые ресурсно-технологические модели, разработанные Минстроем и Росстатом. В пресс-службе Минстроя сообщили изданию, что Росстат утвердил новую методологию индексов цен по четырем группам – объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, линейные объекты энергетического хозяйства и транспортной дорожной инфраструктуры. Изменение позволит усовершенствовать статистику, используемую в ценообразовании в строительстве, считает ведомство.

28 марта президент Национального объединения строителей Антон Глушков в рамках дискуссии «Твердая цена в строительных контрактах: плюсы и минусы» на XXIII Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций сообщил, что в период 2020-2022 г. сумма компенсаций подрядчикам на затраты, связанные с ростом цен на стройматериалы, составила более 200 млрд руб. и стоимость каждого десятого контракта была пересмотрена.

Председатель комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе объединения Эдуард Дадов заметил, что в условиях высокой инфляции твердой цены в строительных контрактах быть не может. При наличии ключевой ставки ЦБ на сегодняшнем уровне все вынуждены считаться с высоким уровнем инфляции, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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