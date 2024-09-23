РСПП попросил изменить механизм формирования стоимости контрактов в стройке

Индексы-дефляторы используются для расчета НМЦК в закупках подрядных работ по строительству, реконструкции, сносу и капитальному ремонту. В этом году этот показатель по категории «Инвестиции в основной капитал» оценивается в 108,4%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. он составит 107,3%, в 2026 г. – 105,3%, в 2027 г. – 104,4%. Дефлятор по категории «Строительство» в 2024 г. оценивается в 106,4%. В 2025 г. он составит 105,6%, в 2026 г. – 105,3%, в 2027 г. – 104,5%.