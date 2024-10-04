Правительство Москвы решило реконструировать «Дом-книжку» на Новом Арбате
Правительство Москвы приняло решение реконструировать здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), известное как «Дом-книжка», которое располагается на Новом Арбате. Об этом сообщили в столичном департаменте городского имущества.
По результатам экспертизы здание признали ограниченно работоспособным. В департаменте отметили, что оно непригодно для эксплуатации – структуры, которые там размещались, переведут в другие офисы. Для реконструкции привлекут частного инвестора.
Площадь комплекса планируют увеличить, чтобы разместить там «современный социокультурный кластер». В него войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты. В их числе – конференц-зал, фитнес-клуб и детский досуговый центр. Площадь объектов в общей сложности составит около 270 000 кв. м. В здании также будут жилые и технико-эксплуатационные помещения.
Комплекс зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи был построен в 60–70-х годах прошлого века. Он располагается по адресу Новый Арбат, дом 36. Комплекс включает в себя три здания, объединенных общим стилобатом: 31-этажную высотку, конференц-центр и 13-этажную гостиницу «Мир».