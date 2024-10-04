Правительство Москвы решило реконструировать «Дом-книжку» на Новом Арбате

Площадь комплекса планируют увеличить, чтобы разместить там «современный социокультурный кластер». В него войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты. В их числе – конференц-зал, фитнес-клуб и детский досуговый центр. Площадь объектов в общей сложности составит около 270 000 кв. м. В здании также будут жилые и технико-эксплуатационные помещения.