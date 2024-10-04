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Правительство Москвы решило реконструировать «Дом-книжку» на Новом Арбате

Ведомости

Правительство Москвы приняло решение реконструировать здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), известное как «Дом-книжка», которое располагается на Новом Арбате. Об этом сообщили в столичном департаменте городского имущества.

По результатам экспертизы здание признали ограниченно работоспособным. В департаменте отметили, что оно непригодно для эксплуатации – структуры, которые там размещались, переведут в другие офисы. Для реконструкции привлекут частного инвестора.

Площадь комплекса планируют увеличить, чтобы разместить там «современный социокультурный кластер». В него войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты. В их числе – конференц-зал, фитнес-клуб и детский досуговый центр. Площадь объектов в общей сложности составит около 270 000 кв. м. В здании также будут жилые и технико-эксплуатационные помещения.

Комплекс зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи был построен в 60–70-х годах прошлого века. Он располагается по адресу Новый Арбат, дом 36. Комплекс включает в себя три здания, объединенных общим стилобатом: 31-этажную высотку, конференц-центр и 13-этажную гостиницу «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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