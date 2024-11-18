Количество ипотечных сделок в новостройках Москвы в октябре сократилось на 60%

По словам Майданова, в сентябре пропорция была практически равной, в отличие от октября, когда «совокупность факторов <…> привела к сокращению доли использования заемных средств при покупке объектов в новостройках до ~40%». Так, за наличные средства оформлено почти 60%, отметил руководитель Росреестра.