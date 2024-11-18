Количество ипотечных сделок в новостройках Москвы в октябре сократилось на 60%
За октябрь 2024 г. число ипотечных договоров на рынке новостроек Москвы снизилось на 58,2% по сравнению с октябрем 2023 г. Зафиксировано 4419 договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на управление Росреестра по Москве.
Если сравнивать показатели сентября этого года, то фиксируется снижение количества сделок на 11,6%.
При этом руководитель управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что заметно «не только количественное снижении показателя, но и доля зарегистрированных ДДУ с кредитами».
По словам Майданова, в сентябре пропорция была практически равной, в отличие от октября, когда «совокупность факторов <…> привела к сокращению доли использования заемных средств при покупке объектов в новостройках до ~40%». Так, за наличные средства оформлено почти 60%, отметил руководитель Росреестра.
Минфин России предлагает установить фиксированную процентную ставку по льготной ипотеке для госслужащих в размере 12%. Разница с ключевой ставкой будет компенсироваться из бюджета. Это следует из проекта изменений в постановление правительства, которые подготовил Минфин.