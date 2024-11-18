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Количество ипотечных сделок в новостройках Москвы в октябре сократилось на 60%

Ведомости

За октябрь 2024 г. число ипотечных договоров на рынке новостроек Москвы снизилось на 58,2% по сравнению с октябрем 2023 г. Зафиксировано 4419 договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на управление Росреестра по Москве.

Если сравнивать показатели сентября этого года, то фиксируется снижение количества сделок на 11,6%.

При этом руководитель управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что заметно «не только количественное снижении показателя, но и доля зарегистрированных ДДУ с кредитами».

По словам Майданова, в сентябре пропорция была практически равной, в отличие от октября, когда «совокупность факторов <…> привела к сокращению доли использования заемных средств при покупке объектов в новостройках до ~40%». Так, за наличные средства оформлено почти 60%, отметил руководитель Росреестра.

Минфин России предлагает установить фиксированную процентную ставку по льготной ипотеке для госслужащих в размере 12%. Разница с ключевой ставкой будет компенсироваться из бюджета. Это следует из проекта изменений в постановление правительства, которые подготовил Минфин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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