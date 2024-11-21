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Австрийская Warimpex продала свой последний актив в России

Ведомости

Австрийская инвестиционно-строительная компания Warimpex продала свой последний актив — МФК «Аэропорт-сити» в Санкт-Петербурге, предает пресс-служба корпорации.

По данным РБК, его покупателем стал владелец строительной организации «Совинком Инвест», зарегистрированной в апреле. Рыночная стоимость комплекса составляет 12–15 млрд руб.

«В результате Warimpex полностью ушла с российского рынка», – подчеркивается в сообщении Warimpex.

В заявлении указано, что в рамках транзакции новый владелец располагает долями австрийского предприятия, а также берет на себя обязательства по кредитным договорам. Благодаря продаже компания в текущем году понесла убытки в размере около 76 млн евро. Сделка была закрыта 31 октября.

24 октября «Ведомости» писали о продаже активов французской сети гипермаркетов «Ашан» (Auchan). В число потенциальных покупателей входит холдинг Алексея Мордашова, чья компания «Севергрупп» является крупнейшим акционером сети «Лента». Группа контролирует 77,9% ритейлера через МКПАО «Лента».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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