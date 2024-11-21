Австрийская Warimpex продала свой последний актив в России
Австрийская инвестиционно-строительная компания Warimpex продала свой последний актив — МФК «Аэропорт-сити» в Санкт-Петербурге, предает пресс-служба корпорации.
«В результате Warimpex полностью ушла с российского рынка», – подчеркивается в сообщении Warimpex.
В заявлении указано, что в рамках транзакции новый владелец располагает долями австрийского предприятия, а также берет на себя обязательства по кредитным договорам. Благодаря продаже компания в текущем году понесла убытки в размере около 76 млн евро. Сделка была закрыта 31 октября.