Источники «Ведомостей» подтвердили продажу Auchan активов в России

Источники «Ведомостей» подтвердили продажу Auchan активов в РоссииИх стоимость оценивается в 45–80 млрд рублей без учета дисконта
Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) договаривается о продаже своего бизнеса в России, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомые с ходом переговоров.
Два из них называют в числе потенциальных покупателей Алексея Мордашова, чья холдинговая компания «Севергрупп» является крупнейшим акционером сети «Лента». Группа контролирует 77,9% ритейлера через офшор Lenta.Ltd.
По словам третьего источника, на магазины «Ашана» также «смотрит еще один инвестор». Называть его до закрытия сделки собеседник отказался, уточнив лишь, что он «непрофильный».
В «Севергрупп» отказались от комментариев. В пресс-службах «Ашан ритейл Россия» (российская «дочка» Auchan) и «Ленты» эту информацию назвали рыночными слухами. Представитель «Ашан ритейл Россия» подчеркнул, что они «ходят уже несколько лет». «И на этот раз, когда компания продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, появилась новая информация. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», – сказал он. «Ведомости» также направили запрос в Минпромторг.
Днем 24 октября о том, что Auchan продает активы в России, написали со ссылкой на источники французские издания La Lettre и Le Figaro. Собеседники последней поясняли, что решение связано с ухудшением условий работы в РФ. По словам одного из них, компания строго соблюдает санкции – не вкладывает в российский бизнес и не возвращает ни копейки (в виде дивидендов). Собеседник отметил, что это ставит сеть в уязвимое положение по отношению к местным игрокам рынка. По данным La Lettre, компания уже нашла покупателя и сделка находится «в завершающей стадии», Le Figaro в свою очередь сообщила о двух потенциальных покупателях.
Бизнес «Ашана» может привлечь как профильного, так и непрофильного инвестора, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По состоянию на 30 сентября 2024 г. «Ашан ритейл Россия» в России управлял 231 торговым объектом без учета dark stores (формат склада, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов) с учетом принадлежащих сети дискаунтеров «Атак», уточнил он. Общая торговая площадь всех объектов российского подразделения Auchan составляет около 1,037 млн кв. м. В первом полугодии 2024 г. выручка компании, по оценке Infoline, выросла на 2% год к году до 133,5 млрд руб.
По его оценке, стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%. О том, что дисконт для иностранцев при продаже активов в России вырастет с нынешних 50 до 60%, говорил 17 октября министр финансов Антон Силуанов.
По оценке руководителя департамента M&A BGP Capital Ивана Пешкова, рыночная стоимость только «Ашана» с учетом долга составляет 45–67 млрд руб., а вместе с сетью дискаунтеров «Атак» – 55–82 млрд руб. Рыночная оценка, скорее всего, сопоставима с размером капитала ООО «Ашан ритейл Россия», то есть около 70 млрд руб., добавляет инвестбанкир Илья Шумов. Это примерно соответствует мультпликатору 0,3 к выручке бизнеса компании в России, уточнил он.
Среди профильных участников рынка актив, по мнению Бурмистрова, может привлечь «Ленту» и «Магнит», так как обе компании также развиваются в формате гипермаркетов и за счет новых объектов смогут нарастить свою долю на рынке. Кроме того, у них есть достаточно средств для приобретения компании, указывает эксперт.
Если компанию выкупит Мордашов, то это усилит позиции «Ленты» в Москве в сегменте гипермаркетов, а регионах – супермакетов в части доли рынка, отмечает Пешков. В то же время некоторые потенциальные интересанты могут находиться под санкциями, поэтому покупателем может выступить сторонняя компания, которая в дальнейшем перепродаст актив, полагает он. Напомним, что Мордашов, члены его семьи и подконтрольные ему компании с лета 2022 г. находятся в SDN List минфина США.
Как «Ашан» пытался остаться в России
Впервые о возможном уходе французского ритейлера из России заговорили еще весной 2022 г., почти сразу после начала спецоперации на Украине. Однако в самой компании эти сообщения опровергали. В марте 2022 г. гендиректор Auchan Ив Клод в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что покинуть Россию «было бы невообразимо с человеческой точки зрения». «Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас – сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии – продолжать кормить население этих двух стран», – подчеркивал топ-менеджер.
С 2022 г. материнская Auchan Retail приостановила инвестиции в подразделение «Ашан ритейл Россия». Российское юрлицо, в свою очередь, перестало платить дивиденды головной компании, следует из финотчетности компании за 2022–2023 гг. Таким образом, российское представительство фактически работало автономно от материнской структуры.
В марте 2024 г. источники рассказали «Ведомостям» о намерениях входящей в Auchan группы Ceetrus продать активы в России. Ceetrus управляла на российском рынке 40 ТЦ и галереями. В частности, ей принадлежали торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. Кроме того, Ceetrus владела прикассовыми зонами в гипермаркетах «Ашан». В общей сложности ее портфель составлял около 180 000 кв. м, уточняли консультанты на рынке недвижимости (на сайте Ceetrus сообщалось о 150 000 кв. м). Одним из возможных покупателей источники называли «Лидертранс». Но в апреле стало известно о том, что покупателем активов стала фирма «Торговые галереи» (это подтверждают данные ЕГРЮЛ), конечным бенефициаром которой называют бизнесмена из Татарстана Тагира Шаймарданова.
Тогда же на фоне возобновившихся слухов о возможном уходе Auchan официально уведомила российские власти о своем намерении остаться в России. «Компания не только не закрывается, но и более того – планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли», – сообщала в апреле пресс-служба.
«Ашан ритейл Россия» – подразделение Auchan Retail, входящего в холдинг Auchan Holding французской семьи Мюлье, – работает на российском рынке с 2002 г. В России 230 гипермаркетов французской сети в 100 городах, сообщается на сайте ритейлера. По итогам 2023 г. выручка сети по РСБУ снизилась на 4,7% год к году до 226 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 10 раз до 460,2 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Себестоимость продаж уменьшилась на 4,4% до 158,6 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась вдвое – с 13,8 млрд до 6,9 млрд руб.