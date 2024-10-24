Источники «Ведомостей» подтвердили продажу Auchan активов в России

Днем 24 октября о том, что Auchan продает активы в России, написали со ссылкой на источники французские издания La Lettre и Le Figaro. Собеседники последней поясняли, что решение связано с ухудшением условий работы в РФ. По словам одного из них, компания строго соблюдает санкции – не вкладывает в российский бизнес и не возвращает ни копейки (в виде дивидендов). Собеседник отметил, что это ставит сеть в уязвимое положение по отношению к местным игрокам рынка. По данным La Lettre, компания уже нашла покупателя и сделка находится «в завершающей стадии», Le Figaro в свою очередь сообщила о двух потенциальных покупателях.