Кабмин продлит упрощенный порядок ввоза иностранных товаров

В середине мая Ассоциация деловых партнеров в сфере ВЭД (АДП ВЭД) направила в правительство и Минэкономразвития письма с просьбой продлить упрощенный ввоз импортных товаров. Документ (есть у «Ведомостей») подписали гендиректор АДП ВЭД Юрий Мальцев, председатель правления Гильдии профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» Павел Корчажкин, президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина и президент Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибуторов Оксана Кузьменко.