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/ Экономика

Кабмин продлит упрощенный порядок ввоза иностранных товаров

Правила помогают наладить импорт в условиях санкций
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство решило продлить на год упрощенный порядок маркировки и сертификации иностранных товаров, в отношении которых установлены меры технического регулирования, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.

В середине мая Ассоциация деловых партнеров в сфере ВЭД (АДП ВЭД) направила в правительство и Минэкономразвития письма с просьбой продлить упрощенный ввоз импортных товаров. Документ (есть у «Ведомостей») подписали гендиректор АДП ВЭД Юрий Мальцев, председатель правления Гильдии профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» Павел Корчажкин, президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина и президент Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибуторов Оксана Кузьменко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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