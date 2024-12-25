Wildberries и Russ приобрели проект офисной башни у «Москвы-сити»398-метровая башня станет самым высоким бизнес-центром на территории города
Совместное предприятие маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ договорилась с компанией «Галс девелопмент» о приобретении у нее строящегося рядом с мостом Багратион у делового центра «Москва-сити» офисного здания. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на представителя интернет-ритейлера. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в «Галс-девелопменте». Других подробностей стороны не сообщают. Известно лишь, что в этом комплексе планируется разместить штаб-квартиру объединенной компании.
Офисный комплекс, который строит «Галс-девелопмент», ранее получил название «Прайм». Его площадь должна составить 214 000 кв. м. Эта 398-метровая башня станет самым высоким бизнес-центром на территории Москвы.
Рыночную стоимость данного объекта исполнительный директор Remain Александр Богданов оценивает в 107-129 млрд руб. Партнер NF Group Станислав Бибик также говорит о 120-150 млрд руб. за готовый комплекс. Впрочем, по его словам, в данном случае стороны заключили договор купли – продажи будущих площадей. А вот директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев считает, что цена здания сегодня могла бы составить 75-80 млрд руб. Богданов также предполагает, что Wildberries & Russ могла не просто купить «Прайм», а еше и договорилась с «Галс девелопментом» о достройке башни своими силами.
Wildberries и Russ сообщили о своем объединении «с целью создания цифровой торговой платформы» летом 2024 г. После этого совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук (ему принадлежит 1% долей в ООО «Вайлдберриз») пожаловался на «рейдерский захват» компании владельцами Russ Леваном и Робертом Мирзоянами, а также «группой известных кавказцев». Видео с его обращением опубликовал президент Чечни Рамзан Кадыров. В интервью РБК Бакальчук назвал эту сделку (создание СП с группой Russ Outdoor. – «Ведомости») невыгодной для Wildberries. После этого его супруга Татьяна Ким (Бакальчук), которой принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», объявила о разводе.
Совместная компания рассматривала и другие бизнес-центры для размещения штаб-квартиры. В августе РБК сообщал, что она рассматривает вариант с покупкой или арендой 30 000 кв. м в бизнес-центре «Белая площадь» у ст. м. «Белорусская» в центре Москвы. Но владелец этого комплекса сейчас проходит проходит процедуру банкротства, поэтому сделка сорвалась. Кроме того, Wildberries & Russ договаривалась со структурами холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса о выкупе у них строящегося небоскреба «Империя II» (115 800 кв. м)в деловом центре «Москва-сити», но этот объект в итоге достался Sezar Group.