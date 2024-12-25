Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Wildberries и Russ приобрели проект офисной башни у «Москвы-сити»

398-метровая башня станет самым высоким бизнес-центром на территории города
Ведомости

Совместное предприятие маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ договорилась с компанией «Галс девелопмент» о приобретении у нее строящегося рядом с мостом Багратион у делового центра «Москва-сити» офисного здания. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на представителя интернет-ритейлера. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в «Галс-девелопменте». Других подробностей стороны не сообщают. Известно лишь, что в этом комплексе планируется разместить штаб-квартиру объединенной компании.

Офисный комплекс, который строит «Галс-девелопмент», ранее получил название «Прайм». Его площадь должна составить 214 000 кв. м. Эта 398-метровая башня станет самым высоким бизнес-центром на территории Москвы.

Рыночную стоимость данного объекта исполнительный директор Remain Александр Богданов оценивает в 107-129 млрд руб. Партнер NF Group Станислав Бибик также говорит о 120-150 млрд руб. за готовый комплекс. Впрочем, по его словам, в данном случае стороны заключили договор купли – продажи будущих площадей. А вот директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев считает, что цена здания сегодня могла бы составить 75-80 млрд руб. Богданов также предполагает, что Wildberries & Russ могла не просто купить «Прайм», а еше и договорилась с «Галс девелопментом» о достройке башни своими силами.

Wildberries и Russ сообщили о своем объединении «с целью создания цифровой торговой платформы» летом 2024 г. После этого совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук (ему принадлежит 1% долей в ООО «Вайлдберриз») пожаловался на «рейдерский захват» компании владельцами Russ Леваном и Робертом Мирзоянами, а также «группой известных кавказцев». Видео с его обращением опубликовал президент Чечни Рамзан Кадыров. В интервью РБК Бакальчук назвал эту сделку (создание СП с группой Russ Outdoor. – «Ведомости») невыгодной для Wildberries. После этого его супруга Татьяна Ким (Бакальчук), которой принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», объявила о разводе.

Совместная компания рассматривала и другие бизнес-центры для размещения штаб-квартиры. В августе РБК сообщал, что она рассматривает вариант с покупкой или арендой 30 000 кв. м в бизнес-центре «Белая площадь» у ст. м. «Белорусская» в центре Москвы. Но владелец этого комплекса сейчас проходит проходит процедуру банкротства, поэтому сделка сорвалась. Кроме того, Wildberries & Russ договаривалась со структурами холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса о выкупе у них строящегося небоскреба «Империя II» (115 800 кв. м)в деловом центре «Москва-сити», но этот объект в итоге достался Sezar Group.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных