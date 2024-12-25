Wildberries и Russ приобрели проект офисной башни у «Москвы-сити»

Совместная компания рассматривала и другие бизнес-центры для размещения штаб-квартиры. В августе РБК сообщал, что она рассматривает вариант с покупкой или арендой 30 000 кв. м в бизнес-центре «Белая площадь» у ст. м. «Белорусская» в центре Москвы. Но владелец этого комплекса сейчас проходит проходит процедуру банкротства, поэтому сделка сорвалась. Кроме того, Wildberries & Russ договаривалась со структурами холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса о выкупе у них строящегося небоскреба «Империя II» (115 800 кв. м)в деловом центре «Москва-сити», но этот объект в итоге достался Sezar Group.