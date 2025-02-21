«Останкино» начал искать арендаторов для бывшего офиса НТВ
Источники издания рассказали, что предложение «Останкино» было направлено партнерам «Первого канала». Канал «Матч ТВ» также рассматривает предложение телецентра о расширении своего офиса, который находится в «Останкино».
НТВ сейчас переезжает в собственный телецентр на Новомосковской улице. По словам источника, близкого к «Останкино», общая площадь аренды НТВ превышала 10 000 кв. м. Найти нового арендатора для помещений телецентр планирует к осени 2025 г. с возможностью ремонта и перепланировки.
По информации РБК, интерес к площадке на «Останкино» на фоне новостей о переезде НТВ проявлял телеканал RT, но руководство якобы не устроили техническое оснащение и планировка.