«Останкино» начал искать арендаторов для бывшего офиса НТВ

НТВ сейчас переезжает в собственный телецентр на Новомосковской улице. По словам источника, близкого к «Останкино», общая площадь аренды НТВ превышала 10 000 кв. м. Найти нового арендатора для помещений телецентр планирует к осени 2025 г. с возможностью ремонта и перепланировки.