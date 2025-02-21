На месте СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге появится общественное пространство

Комплекс «Кресты» был построен в 1884–1892 гг. по проекту Антония Томишко. Свое название он получил из-за крестообразной формы корпусов, в которых размещались 999 одиночных камер. До 2017 г. это было крупнейшее СИЗО России, после чего заключенных перевели в новый изолятор «Кресты-2» в Колпино.