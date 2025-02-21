Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

На месте СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге появится общественное пространство

Ведомости

Исторический комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге продан на аукционе. Новым владельцем стала группа компаний «КВС», которая планирует создать на его территории гостиницу, рестораны и музей, сказано в сообщении ДОМ.РФ, имеющемся в распоряжении «Ведомостей».

ГК «КВС» приобрела объект за 1,136 млрд руб. Во владения компании перейдут здания общей площадью 41 200 кв. м и участок земли в 3,8 га. Часть комплекса является выявленным объектом культурного наследия, что накладывает на нового собственника обязательства по его сохранению.

Генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко заявил, что территория бывшего изолятора будет трансформирована в общественное пространство. В планах компании – создание гостиницы, ресторанов и музея, который расскажет о судьбе «Крестов» и известных личностях, которые там содержались.

Комплекс «Кресты» был построен в 1884–1892 гг. по проекту Антония Томишко. Свое название он получил из-за крестообразной формы корпусов, в которых размещались 999 одиночных камер. До 2017 г. это было крупнейшее СИЗО России, после чего заключенных перевели в новый изолятор «Кресты-2» в Колпино.

За годы существования в стенах «Крестов» находились под арестом известные политические и культурные деятели, среди которых Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Лев и Николай Гумилевы, Иосиф Бродский и Георгий Жженов. Комплекс также использовался как место съемок популярных фильмов и сериалов, включая «Бандитский Петербург» и «Майор Гром».

В ноябре 2024 г. ДОМ.РФ передал Российской государственной библиотеке подборку фотографий «Крестов», демонстрирующих их состояние перед объявлением торгов. Снимки были сделаны по заказу госкорпорации. Материалы в печатном виде хранятся в фондах библиотеки, а также размещены на сайтах РГБ и Национальной электронной библиотеки в цифровом формате.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных