На месте СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге появится общественное пространство
Исторический комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге продан на аукционе. Новым владельцем стала группа компаний «КВС», которая планирует создать на его территории гостиницу, рестораны и музей, сказано в сообщении ДОМ.РФ, имеющемся в распоряжении «Ведомостей».
ГК «КВС» приобрела объект за 1,136 млрд руб. Во владения компании перейдут здания общей площадью 41 200 кв. м и участок земли в 3,8 га. Часть комплекса является выявленным объектом культурного наследия, что накладывает на нового собственника обязательства по его сохранению.
Генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко заявил, что территория бывшего изолятора будет трансформирована в общественное пространство. В планах компании – создание гостиницы, ресторанов и музея, который расскажет о судьбе «Крестов» и известных личностях, которые там содержались.
Комплекс «Кресты» был построен в 1884–1892 гг. по проекту Антония Томишко. Свое название он получил из-за крестообразной формы корпусов, в которых размещались 999 одиночных камер. До 2017 г. это было крупнейшее СИЗО России, после чего заключенных перевели в новый изолятор «Кресты-2» в Колпино.
За годы существования в стенах «Крестов» находились под арестом известные политические и культурные деятели, среди которых Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Лев и Николай Гумилевы, Иосиф Бродский и Георгий Жженов. Комплекс также использовался как место съемок популярных фильмов и сериалов, включая «Бандитский Петербург» и «Майор Гром».
В ноябре 2024 г. ДОМ.РФ передал Российской государственной библиотеке подборку фотографий «Крестов», демонстрирующих их состояние перед объявлением торгов. Снимки были сделаны по заказу госкорпорации. Материалы в печатном виде хранятся в фондах библиотеки, а также размещены на сайтах РГБ и Национальной электронной библиотеки в цифровом формате.