Филиппов: в ДФО планируется заселить 2500 арендных квартир до конца года
В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) заселено более 350 квартир по президентской программе «Доступное арендное жилье в ДФО». В этом году планируется заселить еще свыше 2500 квартир, рассказал гендиректор фонда «Дом.РФ» и заместитель гендиректора «Дом.РФ» Денис Филиппов в интервью «Ведомостям».
«Дом.РФ» выступает оператором президентской программы. По словам Филиппова, власти регионов определяют категории арендаторов. Обычно в такие квартиры заселяются сотрудники социальной сферы, спорта, культуры, медработники и др. работники, в которых так или иначе нуждается регион. Ключевой целью программы Филиппов назвал сохранение местных молодых специалистов и привлечение квалифицированных сотрудников из других субъектов страны.
«Реализация этой программы подтвердила нашу гипотезу о том, что аренда с участием государства становится одним из эффективных механизмов по решению жилищных вопросов граждан. И сейчас на уровне руководства страны обсуждается вопрос тиражирования этой программы на другие территории России», – отметил гендиректор госкомпании.
Всего в рамках программы профинансировано строительство свыше 11 500 квартир во всех 11 регионах Дальнего Востока. Плата за аренду для проживающих составит четверть от среднерыночной за счет федеральных и региональных субсидий, рассказал Филиппов.
В декабре 2024 г. руководитель направления «Региональное развитие» «Дом.РФ» Егор Сызин в рамках XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» сообщал, что для развития программы льготной аренды в регионах российской Арктики потребуется построить и выкупить около 2000 квартир. Для этого может потребоваться, предварительно, 19,3 млрд руб. из федерального бюджета.