Филиппов: в ДФО планируется заселить 2500 арендных квартир до конца года

«Реализация этой программы подтвердила нашу гипотезу о том, что аренда с участием государства становится одним из эффективных механизмов по решению жилищных вопросов граждан. И сейчас на уровне руководства страны обсуждается вопрос тиражирования этой программы на другие территории России», – отметил гендиректор госкомпании.