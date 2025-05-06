«Домклик» определил города с самым быстрым темпом падения цен на «вторичку»

По данным компании, в Воронеже стоимость за 1 кв. м «вторички» уменьшилась со 114 100 руб. до 110 000 руб. В Архангельске этот показатель снизился со 112 100 до 108 100 руб. Топ-10 городов закрывает Нижний Новгород, где цена 1 кв. м вторичного жилья опустилась до 138 900 руб. в апреле 2025 г. со 139 800 руб. в январе 2025 г. – на 0,6%.