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«Домклик» определил города с самым быстрым темпом падения цен на «вторичку»

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Среди региональных центров – лидеров по снижению стоимости недвижимости на вторичном рынке – Воронеж, Архангельск и Мурманск. С начала 2025 г. цены упали на 3,6%, 3,5% и 3,4% соответственно, сообщил «Домклик».

По данным компании, в Воронеже стоимость за 1 кв. м «вторички» уменьшилась со 114 100 руб. до 110 000 руб. В Архангельске этот показатель снизился со 112 100 до 108 100 руб. Топ-10 городов закрывает Нижний Новгород, где цена 1 кв. м вторичного жилья опустилась до 138 900 руб. в апреле 2025 г. со 139 800 руб. в январе 2025 г. – на 0,6%.

Аналитики отметили неоднородность предложения на рынке. За четыре месяца его объем уменьшился в Воронеже (на 27,3%), в Челябинске (на 25,5%), в Ставрополе (на 20,7%), но увеличился в Петропавловске-Камчатском более чем на 60%.

24 апреля из исследования «Домклика» и Центра финансовой аналитики «Сбера» стало известно, что в марте цена 1 кв. м во «вторичке» не старше 10 лет оказалась на 12% ниже, чем в новостройках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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