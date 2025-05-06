«Домклик» определил города с самым быстрым темпом падения цен на «вторичку»
Среди региональных центров – лидеров по снижению стоимости недвижимости на вторичном рынке – Воронеж, Архангельск и Мурманск. С начала 2025 г. цены упали на 3,6%, 3,5% и 3,4% соответственно, сообщил «Домклик».
По данным компании, в Воронеже стоимость за 1 кв. м «вторички» уменьшилась со 114 100 руб. до 110 000 руб. В Архангельске этот показатель снизился со 112 100 до 108 100 руб. Топ-10 городов закрывает Нижний Новгород, где цена 1 кв. м вторичного жилья опустилась до 138 900 руб. в апреле 2025 г. со 139 800 руб. в январе 2025 г. – на 0,6%.
Аналитики отметили неоднородность предложения на рынке. За четыре месяца его объем уменьшился в Воронеже (на 27,3%), в Челябинске (на 25,5%), в Ставрополе (на 20,7%), но увеличился в Петропавловске-Камчатском более чем на 60%.
24 апреля из исследования «Домклика» и Центра финансовой аналитики «Сбера» стало известно, что в марте цена 1 кв. м во «вторичке» не старше 10 лет оказалась на 12% ниже, чем в новостройках.