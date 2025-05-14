Число работающих на российских стройках мигрантов упало на 15-20%

К тому же, по словам Глушкова, происходит снижение конкуренции между российскими и иностранными сотрудниками. Разница в зарплатах не превышает 10–15% (в разных регионах), поэтому нет такой явной тенденции, при которой работодатели предпочитали бы мигрантов из-за более дешевой стоимости их труда.