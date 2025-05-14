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/ Недвижимость

Число работающих на российских стройках мигрантов упало на 15-20%

Ведомости

Количество мигрантов, которые работают на российских стройках, сократилось до 500 000 человек в I квартале 2025 г. Это меньше на 15–20% в сравнении с началом прошлого года, рассказал «РИА Новости» глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Такое изменении в дополнении к увеличению доли мигрантов в общем количестве рабочих в строительстве Глушков объяснил сократившимся спросом на рабочую силу в связи с замедлением строительства в России. При этом в стране ужесточается миграционная политика.

«Во-первых, качество иностранной рабочей силы, с точки зрения моей экспертной оценки, растет: в отрасли остаются именно те, кто действительно производителен, кто хорошо умеет работать, даже если нет профильной подготовки или профильного образования», – прокомментировал президент НОСТРОЙ один из плюсов наблюдаемого тренда.

К тому же, по словам Глушкова, происходит снижение конкуренции между российскими и иностранными сотрудниками. Разница в зарплатах не превышает 10–15% (в разных регионах), поэтому нет такой явной тенденции, при которой работодатели предпочитали бы мигрантов из-за более дешевой стоимости их труда.

6 мая НОСТРОЙ сообщил, что в 11 российских регионах утвержденный норматив по зарплате строителей 1-го разряда вышел на рыночный уровень. Средний рост этого показателя составил 14% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост (+42,8%) зафиксирован в Свердловской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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