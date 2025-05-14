Число работающих на российских стройках мигрантов упало на 15-20%
Такое изменении в дополнении к увеличению доли мигрантов в общем количестве рабочих в строительстве Глушков объяснил сократившимся спросом на рабочую силу в связи с замедлением строительства в России. При этом в стране ужесточается миграционная политика.
«Во-первых, качество иностранной рабочей силы, с точки зрения моей экспертной оценки, растет: в отрасли остаются именно те, кто действительно производителен, кто хорошо умеет работать, даже если нет профильной подготовки или профильного образования», – прокомментировал президент НОСТРОЙ один из плюсов наблюдаемого тренда.
К тому же, по словам Глушкова, происходит снижение конкуренции между российскими и иностранными сотрудниками. Разница в зарплатах не превышает 10–15% (в разных регионах), поэтому нет такой явной тенденции, при которой работодатели предпочитали бы мигрантов из-за более дешевой стоимости их труда.
6 мая НОСТРОЙ сообщил, что в 11 российских регионах утвержденный норматив по зарплате строителей 1-го разряда вышел на рыночный уровень. Средний рост этого показателя составил 14% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост (+42,8%) зафиксирован в Свердловской области.