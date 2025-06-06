Замоскворечье стало лидером по росту цен на новостройки в мае

Среди наиболее подорожавших за месяц локаций «Яндекс.Недвижимость» также называет Южное Бутово (+16,9%, 321 000 руб. за 1 кв. м), Беговой (+13,7%, 929 000 руб.) и Академический районы (+12,6%, 887 000 руб.). По словам представителя сервиса, это связано с существенным увеличением объема нового предложения в более дорогих сегментах. Там в продажу вышли проекты классов «бизнес» и «элит» с медианной ценой метра выше, чем в среднем по району. В других местах, в которых преобладают комплексы комфорт-класса, ценовой прирост за месяц, по данным «НДВ супермаркет недвижимости», составил 4–6,4%. Там указывают, что в целом более чем в половине столичных районов цены на новостройки в мае выросли. Снижение стоимости компания зафиксировала только в 35% локаций. Например, в Зюзине «квадрат» за месяц подешевел на 1,5%, в районе Коньково – на 1,2%, в Западном Дегунине – на 0,8%.