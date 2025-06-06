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Замоскворечье стало лидером по росту цен на новостройки в мае

Ведомости

Лидером по темпам роста цен на новостройки в старой Москве в мае стало Замоскворечье, сообщает компания «НДВ супермаркет недвижимости». Стоимость 1 кв. м в этом районе за месяц увеличилась к предыдущему месяцу на 13,7% до 1,46 млн руб. Для сравнения: в среднем по городу первичное жилье подорожало только на 1,7% до 704 900 руб. за 1 кв. м. «НДВ супермаркет недвижимости» также указывает, что в апреле сильнее всего росли цены в Красносельском районе столицы (+24%).

Московские новостройки сильнее всего подорожали в мае в Замоскворечье, подтверждает представитель сервиса «Яндекс.Недвижимость». По его информации, стоимость «квадрата» здесь увеличилась на 20,2% до 1,44 млн руб. При этом в среднем по городу цены на первичном рынке прибавили лишь 2,2%.

В топ-3 майского ценового рейтинга, по информации «НДВ супермаркет недвижимости», также вошли Таганский и Донской районы. В первом 1 кв. м за последний месяц подорожал на 13,1% до 1,55 млн руб., во втором – на 10,5% до 788 300 руб. По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга этой компании Елены Чегодаевой, в этих трех районах большая часть предложения представлена высокобюджетными квартирами, которые дорожают опережающими темпами. На долю лотов премиум-класса там приходится 38,4% нового жилья, «де люкса» – 51,7%.

Среди наиболее подорожавших за месяц локаций «Яндекс.Недвижимость» также называет Южное Бутово (+16,9%, 321 000 руб. за 1 кв. м), Беговой (+13,7%, 929 000 руб.) и Академический районы (+12,6%, 887 000 руб.). По словам представителя сервиса, это связано с существенным увеличением объема нового предложения в более дорогих сегментах. Там в продажу вышли проекты классов «бизнес» и «элит» с медианной ценой метра выше, чем в среднем по району. В других местах, в которых преобладают комплексы комфорт-класса, ценовой прирост за месяц, по данным «НДВ супермаркет недвижимости», составил 4–6,4%. Там указывают, что в целом более чем в половине столичных районов цены на новостройки в мае выросли. Снижение стоимости компания зафиксировала только в 35% локаций. Например, в Зюзине «квадрат» за месяц подешевел на 1,5%, в районе Коньково – на 1,2%, в Западном Дегунине – на 0,8%.

В годовом же выражении больше всего подорожали новостройки на Арбате – на 125,5% до 2,7 млн руб. за 1 кв. м, сообщает «НДВ супермаркет недвижимости». За месяц же этот район прибавил в цене лишь 4,7%. На втором и третьем месте – Таганка и Замоскворечье. Там новое жилье по сравнению с маем 2024 г. выросло в цене на 59% и 58% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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