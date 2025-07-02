Алиханов: нужно сделать упор на деревянное домостроение в пригородах и селах

1 июля аналитики отметили значительное падение инвестиций в земельные участки под жилищное строительство. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, за первое полугодие 2025 г. девелоперы вложили всего 37 млрд руб. в покупку земли – это почти в четыре раза меньше показателя годичной давности. Такой уровень стал минимальным за последние шесть лет: предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2019 г., когда объем инвестиций составил 32 млрд руб. за аналогичный период.