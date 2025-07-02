Алиханов: нужно сделать упор на деревянное домостроение в пригородах и селах
Минпромторг России предлагает активизировать развитие деревянного домостроения в сельских и пригородных территориях. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на «правительственном часе» в Совете Федерации.
По его словам, сейчас с Минстроем идет работа по расширению использования отходов лесопиления в теплоэнергетике.
«Также считаем необходимым с коллегами пересмотреть приоритеты градостроительной политики, сделав упор на деревянное домостроение в пригородах и в сельских территориях», – пояснил министр (цитата по «РИА Новости»).
Алиханов обратил внимание на сложную ситуацию в строительной отрасли, где замедление темпов строительства привело к снижению производства стройматериалов на 6,7% за январь – май 2025 г.
1 июля аналитики отметили значительное падение инвестиций в земельные участки под жилищное строительство. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, за первое полугодие 2025 г. девелоперы вложили всего 37 млрд руб. в покупку земли – это почти в четыре раза меньше показателя годичной давности. Такой уровень стал минимальным за последние шесть лет: предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2019 г., когда объем инвестиций составил 32 млрд руб. за аналогичный период.