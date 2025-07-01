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Инвестиции в участки под жилье упали до шестилетнего минимума

Это связано со снижением спроса на новостройки и дорогим финансированием
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские девелоперы в первом полугодии 2025 г., согласно предварительным данным консалтинговой компании IBC Real Estate, потратили на покупку земельных участков под строительство жилья 37 млрд руб. Это почти в 4 раза меньше, чем было годом ранее. Кроме того, это самый низкий показатель с 2019 г. – тогда общий объем инвестиций в площадки в первые шесть месяцев составил 32 млрд руб. Тенденцию подтверждают и в CORE.XP, правда, по данным этой компании, общий объем вложений в участки за год сократился лишь в 2 раза до 90 млрд руб. В Nikoliers говорят о снижении инвестиций на 23,5%. Ее представитель сообщил, что в январе – июне этого года застройщики потратили на покупку площадок на 913 га почти 97 млрд руб. Компания насчитала за этот период в общей сложности 32 крупные сделки.

Инвестиции в участки под жилье падают даже в самых востребованных у девелоперов регионах. Согласно подсчетам IBC Real Estate, в Москве и Подмосковье затраты девелоперов на площадки в первом полугодии 2025 г. составили 27 млрд руб. А это в 4,3 раза меньше, чем было годом ранее. В Nikoliers оценивают снижение инвестиций в столичные участки в 19% (до 81 млрд руб.). Сократился и средний размер сделок. Если в 2022–2023 гг. он составлял 3,2–3,3 млрд руб., в 2024 г. – 4,5 млрд руб., то в 2025 г. – только 2,1 млрд руб., говорит представитель IBC Real Estate.

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