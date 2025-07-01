Инвестиции в участки под жилье упали до шестилетнего минимума

Российские девелоперы в первом полугодии 2025 г., согласно предварительным данным консалтинговой компании IBC Real Estate, потратили на покупку земельных участков под строительство жилья 37 млрд руб. Это почти в 4 раза меньше, чем было годом ранее. Кроме того, это самый низкий показатель с 2019 г. – тогда общий объем инвестиций в площадки в первые шесть месяцев составил 32 млрд руб. Тенденцию подтверждают и в CORE.XP, правда, по данным этой компании, общий объем вложений в участки за год сократился лишь в 2 раза до 90 млрд руб. В Nikoliers говорят о снижении инвестиций на 23,5%. Ее представитель сообщил, что в январе – июне этого года застройщики потратили на покупку площадок на 913 га почти 97 млрд руб. Компания насчитала за этот период в общей сложности 32 крупные сделки.