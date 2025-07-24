В «Москва-сити» построят небоскреб с парком на рекордной высоте

Андрей Соловьев, партнер NF Group, сообщил, что парк Sky Garden площадью 1000 кв. м будет бесплатным для резидентов небоскреба. Он подчеркнул, что башня One станет уникальным примером элитной недвижимости в Москве, способным при грамотной реализации установить новые ориентиры для премиального сегмента. Особое значение, по его мнению, имеет локация – дефицит жилых квартир в «Москва-сити» делает проект стратегически важным для развития делового центра.