В «Москва-сити» построят небоскреб с парком на рекордной высоте
Проект жилого небоскреба One в «Москва-сити», который должен был стать самым высоким в Европе, изменили: его высоту сократили с 410 до 379,1 метра, но добавили уникальную зону – парк Sky Garden на 85-м этаже. Об этом «РИА Недвижимость» сообщили в NF Group.
Проект башни One реализует MR Private – подразделение премиальной недвижимости MR Group, выкупившее проект у городского оператора «МИП-сити». Это будет первый в «Москва-сити» полноценный жилой небоскреб – ранее все высотки делового центра предлагали только апартаменты.
В NF Group пояснили, что концепцию проекта разработал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов совместно с Дмитрием Суховым – архитектором и креативным директором бюро «Генпро». Там же уточнили, что парк Sky Garden с масштабным озеленением расположится на отметке 338,3 метра, став самым высоким в Европе.
В компании сообщили, что 90-этажный небоскреб займет 294 300 кв. м. Возведение здания начнется не позднее конца 2025 г., а завершение строительства запланировано на 2030 г.
Небоскреб будет включать 1417 квартир, среди которых двухуровневые пентхаусы на верхних ярусах. С 5-го по 30-й этажи займут офисные помещения площадью 40 000 кв. м.
Андрей Соловьев, партнер NF Group, сообщил, что парк Sky Garden площадью 1000 кв. м будет бесплатным для резидентов небоскреба. Он подчеркнул, что башня One станет уникальным примером элитной недвижимости в Москве, способным при грамотной реализации установить новые ориентиры для премиального сегмента. Особое значение, по его мнению, имеет локация – дефицит жилых квартир в «Москва-сити» делает проект стратегически важным для развития делового центра.