Стоимость земли для складов в Московском регионе выросла вдвое за пять лет

Наиболее выраженный рост цен зафиксирован на участках, расположенных в радиусе 27-47 км от МКАД, в зоне Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). С 2019 г. стоимость таких земель возросла в 3,5 раза. Одновременно ставки аренды складских помещений за аналогичный период увеличились в среднем в 3,2 раза, достигнув 12 600 руб. за 1 кв. м по сравнению с 3900 руб. в 2019 г.