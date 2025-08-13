Стоимость земли для складов в Московском регионе выросла вдвое за пять лет
Стоимость земельных участков для строительства складских комплексов в Московском регионе достигла 31,5 млн руб. за 1 га – показатель вырос вдвое за последние пять лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.
Наиболее выраженный рост цен зафиксирован на участках, расположенных в радиусе 27-47 км от МКАД, в зоне Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). С 2019 г. стоимость таких земель возросла в 3,5 раза. Одновременно ставки аренды складских помещений за аналогичный период увеличились в среднем в 3,2 раза, достигнув 12 600 руб. за 1 кв. м по сравнению с 3900 руб. в 2019 г.
В CORE.XP отмечают сокращение ценового разрыва между традиционно менее дорогими восточными направлениями и более дорогостоящими северными и южными шоссе.
«Пять лет назад склад на Горьковском шоссе можно было арендовать на 10-20% дешевле, чем в среднем по рынку, но сейчас разница сократилась до 3-5%», – говорится в материале.
Общий объем предложения земельных участков на рынке составляет около 4600 га, включая земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и промышленные территории. По сравнению с 2019 г. объем «активно маркетируемых» участков увеличился почти вдвое. В большей степени, за счет земель сельскохозяйственного назначения.
«Ведомости» в мае писали, что правительство Москвы исключило классические склады из списка объектов, строительство которых давало девелоперам право получать от властей льготы на перевод участков под жилье.
Как говорил представитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИиПП), сейчас столичные власти сосредоточены больше на поддержке капиталоемких проектов индустриального строительства, которые включат в себя промышленные технопарки, заводы и фабрики, например по выпуску пищевой и строительной продукции, объекты light industrial (используются для нужд легкой промышленности).