Мэрия Москвы отменяет льготы девелоперам за строительство складов

Старший директор департамента складской недвижимости Ricci Руслан Готыжев отмечает, что теперь для строительства логопарков в рамках программы МПТ девелоперы должны будут заявлять производственно-логистические комплексы, при условии что складская часть там не будет превышать 25% от общей площади. Фомиченко же допускает, что те проекты, которые ранее заявлялись как складские, но при этом еще не начали строиться, теперь, скорее всего, будут переформатированы в объекты light industrial. При этом спрос на логистические площади, которые потенциально могли бы появиться в новой Москве, перераспределится на другие направления Московской области, например в Домодедово, резюмирует эксперт.