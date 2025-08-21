В петербургских офисах ГК «Самолет» прошли обыски

10 августа стало известно о смерти основателя «Самолета» Михаила Кенина. Он скончался на 57-м году жизни, причины не раскрывались. Кенин вместе с Игорем Евтушевским основал «Самолет девелопмент» в 2012 г. и занимал пост председателя совета директоров. Ему принадлежало 31,6% акций компании. В 2024 г. Forbes сообщал, что он якобы искал покупателя на свою долю, однако в «Самолете» эту информацию называли слухами.