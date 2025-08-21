В петербургских офисах ГК «Самолет» прошли обыски
По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей строительных фирм» получили от дольщиков деньги по договорам долевого участия, но не выполнили обязательства по вводу объектов в установленные сроки. Дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сообщается, что в офисах застройщика проведены обыски. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства, причины и условия нарушений, а также лиц, причастных к совершению преступлений.
10 августа стало известно о смерти основателя «Самолета» Михаила Кенина. Он скончался на 57-м году жизни, причины не раскрывались. Кенин вместе с Игорем Евтушевским основал «Самолет девелопмент» в 2012 г. и занимал пост председателя совета директоров. Ему принадлежало 31,6% акций компании. В 2024 г. Forbes сообщал, что он якобы искал покупателя на свою долю, однако в «Самолете» эту информацию называли слухами.