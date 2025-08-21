ГК «Самолет» прокомментировала проверки в своем петербургском офисе

Кроме того, представитель «Самолета» отметил, что сейчас работы по внутренней приемке квартир находятся на итоговой стадии, в том числе покупателям выдаются ключи в нескольких секциях. В ЖК «Курортный Квартал» строительство второй и третьей очереди уже завершено. В «Новом Колпино» покупатели получили уже 5000 квартир.