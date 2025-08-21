Газета
ГК «Самолет» прокомментировала проверки в своем петербургском офисе

В ГК «Самолет» объявили об особом контроле за возведением объектов «Новое Колпино» и «Курортный Квартал» в Санкт-Петербурге на фоне информации о проведении обысков в компании. Работа ведется в усиленном режиме, сообщил застройщик.

«Сегодня была проведена рабочая проверка документации по объектам "Новое Колпино" и "Курортный Квартал" в офисе компании в Санкт-Петербурге», – объяснили в компании.

Кроме того, представитель «Самолета» отметил, что сейчас работы по внутренней приемке квартир находятся на итоговой стадии, в том числе покупателям выдаются ключи в нескольких секциях. В ЖК «Курортный Квартал» строительство второй и третьей очереди уже завершено. В «Новом Колпино» покупатели получили уже 5000 квартир.

В управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщали, что по фактам задержки ввода в эксплуатацию домов в жилых комплексах «Новое Колпино» и «Курортный квартал» возбуждено два уголовных дела. По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей строительных фирм» получили от дольщиков денежные средства, однако не выполнили свои обязательства.

