В «Москва-сити» может освободиться 10% торговых площадей к концу года

Сильнее всего за первое полугодие выросла доля вакантных помещений в «IQ-квартале» (с 12 до 21,3%) и «Северной башне» (с 23,1 до 32,4%). В «Башне на набережной» показатель увеличился с 1,3 до 8,2%, в «Городе столиц» – с 0,6 до 4,5%, в «Башне 2000» – с 60,6 до 63,2%. При этом в комплексах Neva Towers, «Око» (фаза I), «Меркурий», «Новотель» и «Империя» торговые площади полностью заняты.