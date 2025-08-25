Газета
Главная / Недвижимость /

В «Москва-сити» может освободиться 10% торговых площадей к концу года

Ведомости

Доля вакантных торговых помещений в деловом центре «Москва-сити» может вырасти до 10% к концу 2025 г., следует из исследования консалтинговой компании NF Group (есть у «Ведомостей»).

В декабре 2024 г. показатель составлял 5%, а к июлю 2025 г. увеличился до 6,8% (3500 кв. м). Эксперты рынка, опрошенные «Ведомостями», подтверждают тенденцию: в Invest7 ожидают роста доли пустующих площадей до 9% (около 4700 кв. м), в Whitewill прогнозируют уровень 9–10%.

Сильнее всего за первое полугодие выросла доля вакантных помещений в «IQ-квартале» (с 12 до 21,3%) и «Северной башне» (с 23,1 до 32,4%). В «Башне на набережной» показатель увеличился с 1,3 до 8,2%, в «Городе столиц» – с 0,6 до 4,5%, в «Башне 2000» – с 60,6 до 63,2%. При этом в комплексах Neva Towers, «Око» (фаза I), «Меркурий», «Новотель» и «Империя» торговые площади полностью заняты.

Среди ключевых причин данной тенденции – высокая конкуренция, закрытие заведений общепита, предприятий услуг и магазинов. Так, по данным директора департамента направления стрит-ретейла NF Group Ирины Козиной, с января по июнь 2025 г. в «Москва-сити» прекратили работу 37 площадок, тогда как открылись 27. В сфере общепита закрылось 19 заведений, открылось 10.

