Средняя площадь офисных сделок увеличилась на 23%

Вместе с тем аналитики CORE.XP фиксируют еще более значительный рост – до 200 кв. м против 190 кв. м годом ранее. Как отмечает руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Хорошилова, объем сделок с офисами площадью от 1000 до 3000 кв. м вырос в 2025 г. на 60%, достигнув 53 000 кв. м. Она объясняет эту тенденцию дефицитом крупных блоков на арендном рынке, что вынуждает компании приобретать помещения необходимого размера. Для инвесторов такие сделки также становятся привлекательной стратегией в условиях ограниченного предложения, поскольку они могут быть уверены в возможности найти арендаторов, считает директор по коммерческой недвижимости MR Group Кермен Мастиев.