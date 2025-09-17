Средняя площадь офисных сделок увеличилась на 23%
Несмотря на дорогое заемное финансирование, наблюдается рост средней площади сделок с офисами. За период с января по август 2025 г. этот показатель увеличился на 23%, достигнув 192 кв. м, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные IBC Real Estate.
Вместе с тем аналитики CORE.XP фиксируют еще более значительный рост – до 200 кв. м против 190 кв. м годом ранее. Как отмечает руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Хорошилова, объем сделок с офисами площадью от 1000 до 3000 кв. м вырос в 2025 г. на 60%, достигнув 53 000 кв. м. Она объясняет эту тенденцию дефицитом крупных блоков на арендном рынке, что вынуждает компании приобретать помещения необходимого размера. Для инвесторов такие сделки также становятся привлекательной стратегией в условиях ограниченного предложения, поскольку они могут быть уверены в возможности найти арендаторов, считает директор по коммерческой недвижимости MR Group Кермен Мастиев.
Увеличение средней площади сделок эксперты связывают с возвращением корпоративного спроса, считает директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова. Если два-три года назад подобные объекты приобретались частными инвесторами, то сейчас существенную долю транзакций формируют компании, которым требуются помещения для размещения штата из 100–300 сотрудников. Замруководителя коммерческого департамента West Wind Group Марина Гостева подтверждает активность крупных корпораций, как частных, так и государственных. Одновременно директор коммерческого управления Stone Кристина Недря отмечает устойчивый спрос со стороны малого и среднего бизнеса на офисы площадью 300–800 кв. м для команд численностью 50–100 сотрудников.