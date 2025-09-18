Хуснуллин: застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода жилья

27 августа Банк России сообщал, что во II квартале 2025 г. портфель кредитов застройщикам вырос на 8%. На конец июня задолженность девелоперов превысила 9,3 трлн руб., что составляет 48% капитала банковского сектора. Регулятор отметил, что рост был связан с запуском новых проектов, тогда как объемы погашений снизились из-за замедления ввода жилья.