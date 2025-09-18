Хуснуллин: застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода жилья
Застройщикам в России разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию в качестве антикризисной меры. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, задержки сегодня наблюдаются примерно у 20% девелоперов. Это не связано с технической готовностью объектов.
«Система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка», – пояснил Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).
Поэтому застройщикам разрешили немного сдвигать срок ввода, чтобы гарантированно достроить дома. Хуснуллин отметил, что ситуация находится на постоянном контроле и рисков значительных сбоев в строительной отрасли сейчас нет.
27 августа Банк России сообщал, что во II квартале 2025 г. портфель кредитов застройщикам вырос на 8%. На конец июня задолженность девелоперов превысила 9,3 трлн руб., что составляет 48% капитала банковского сектора. Регулятор отметил, что рост был связан с запуском новых проектов, тогда как объемы погашений снизились из-за замедления ввода жилья.