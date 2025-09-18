Правительство запускает льготные кредиты для застройщиков в малых городах

18 сентября Мишустин также рассказал о финансировании запуска новых нацпроектов. До 2030 г. на эти цели правительство направит 40 трлн руб. Председатель кабмина отметил, что Россия сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики и занимает четвертое место в мире. Правительство продолжает работу над повышением инвестиционной привлекательности страны с целью увеличения объема инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 г.