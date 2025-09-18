Газета
Недвижимость

Правительство запускает льготные кредиты для застройщиков в малых городах

Ведомости

Правительство выделит 500 млн руб. в рамках механизма по субсидированию кредитов. Мера коснется застройщиков, которые работают в системе проектного финансирования жилищного строительства и будут сдавать объекты в населенных пунктах численностью до 100 000 человек, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Благодаря такой мере компаниям не придется прерывать стройку. А главное – жители получат свои квартиры в срок. Министерство строительства прошу строго контролировать доведение ресурсов до регионов», – сказал он.

Ставка для указанных компаний будет компенсирована до уровня 12%, отметили в кабмине. До конца года льготами воспользуются застройщики, которые должны сдать жилье площадью 390 000 кв. м в 2026 г. При этом в 2026 и 2027 гг. правительство планирует выделить еще 1,1 млрд руб. на субсидии.

18 сентября Мишустин также рассказал о финансировании запуска новых нацпроектов. До 2030 г. на эти цели правительство направит 40 трлн руб. Председатель кабмина отметил, что Россия сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики и занимает четвертое место в мире. Правительство продолжает работу над повышением инвестиционной привлекательности страны с целью увеличения объема инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 г.

