Инвестиции в офисную недвижимость показали рекордный рост

Эксперты связывают рост инвестиционной активности с дефицитом качественных офисных помещений и значительным повышением арендных ставок. По данным на август, вакансия в офисном сегменте снизилась до 4,7%, при этом стоимость аренды с начала года выросла на 12,5%. Сложившиеся рыночные условия создают дополнительную ценность активов и вынуждают инвесторов конкурировать с конечными пользователями помещений.