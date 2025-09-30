Инвестиции в офисную недвижимость показали рекордный рост
Инвестиции в офисную недвижимость России продемонстрировали рекордный рост по итогам девяти месяцев 2025 г. Согласно данным компании IBC Real Estate, с которыми ознакомились «Ведомости», объем вложений в бизнес-центры составил 474 млрд руб., что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является одним из самых высоких результатов в истории рынка.
По информации консалтинговой компании Nikoliers, инвестиции в офисный сегмент выросли на 7% до 298,6 млрд руб. При этом 98% всех сделок с офисной недвижимостью были заключены в Москве. Основными покупателями выступили банки, частные инвесторы и корпоративный сектор.
Эксперты связывают рост инвестиционной активности с дефицитом качественных офисных помещений и значительным повышением арендных ставок. По данным на август, вакансия в офисном сегменте снизилась до 4,7%, при этом стоимость аренды с начала года выросла на 12,5%. Сложившиеся рыночные условия создают дополнительную ценность активов и вынуждают инвесторов конкурировать с конечными пользователями помещений.