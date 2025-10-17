ЛСР объявила о результатах за III квартал и девять месяцев 2025 года

Для сравнения: в 2024 г. объем новых заключенных договоров за аналогичный период был выше – 115 млрд руб., а объем продаж достигал 487 000 кв. м. В III квартале 2024 г. показатель составлял 30 млрд руб. (118 000 кв. м). Тогда доля контрактов с участием ипотечных средств была значительно выше – 78%.