Главная / Инвестиции /

ЛСР объявила о результатах за III квартал и девять месяцев 2025 года

Ведомости

Строительная Группа ЛСР подвела итоги операционной деятельности за III квартал и девять месяцев 2025 г. По данным компании, с начала года объем заключенных новых контрактов составил 107 млрд руб., а общая площадь реализованной недвижимости достигла 400 000 кв. м.

В III квартале девелопер заключил новые договоры на сумму 39 млрд руб. (146 000 кв. м), при этом доля сделок с участием ипотечных средств достигла 51%. По итогам девяти месяцев этот показатель составил 49%.

Наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге – 193 000 кв. м. В Москве компания реализовала 162 000 кв. м, в Екатеринбурге – 45 000 кв. м.

Для сравнения: в 2024 г. объем новых заключенных договоров за аналогичный период был выше – 115 млрд руб., а объем продаж достигал 487 000 кв. м. В III квартале 2024 г. показатель составлял 30 млрд руб. (118 000 кв. м). Тогда доля контрактов с участием ипотечных средств была значительно выше – 78%.

