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ЛСР объявила о результатах за III квартал и девять месяцев 2024 года

Ведомости

Строительная группа ЛСР объявила результаты финансовой деятельности за III квартал и девять месяцев 2024 г. Стоимость новых заключенных договоров в III квартале составила 30 млрд руб., объем – 118 000 кв. м, следует из отчета группы.

За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла 115 млрд руб., объем продаж составил 487 000 кв. м, тогда как доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%. В прошлом году аналогичный показатель стоимости договоров составил 145 млрд руб., тем самым показатель снизился на 30 млрд руб.

Стоимость заключенных контрактов за III квартал в Москве снизилась на 12 млрд руб. по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю – с 31 млрд до 19 млрд руб. В Екатеринбурге этот показатель снизился в четыре раза – с 6 млрд руб. до 1,5 млрд. Согласно отчету, в Петербурге в III квартале стоимость новых договоров снизилась еще больше, с 41 млрд руб. до 9 млрд. По результатам девяти месяцев стоимость новых договоров в Петербурге снизилась чуть более чем в два раза – с 79 до 38 млрд.

10 октября в ВТБ спрогнозировали снижение выдачи ипотеки на 35% в 2024 г. По словам вице-президента банка Анжелики Рогожкиной, с начала текущего года семейная ипотека пережила ряд трансформаций, которые снижают для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. По мнению Рогожкиной, льготная ипотека продолжит развиваться, но целевая аудитория будет определена более точно «с точки зрения действительной потребности». Вице-президент банка также отметила, что будет сокращаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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