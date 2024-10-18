ЛСР объявила о результатах за III квартал и девять месяцев 2024 года

Стоимость заключенных контрактов за III квартал в Москве снизилась на 12 млрд руб. по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю – с 31 млрд до 19 млрд руб. В Екатеринбурге этот показатель снизился в четыре раза – с 6 млрд руб. до 1,5 млрд. Согласно отчету, в Петербурге в III квартале стоимость новых договоров снизилась еще больше, с 41 млрд руб. до 9 млрд. По результатам девяти месяцев стоимость новых договоров в Петербурге снизилась чуть более чем в два раза – с 79 до 38 млрд.