ЛСР объявила о результатах за III квартал и девять месяцев 2024 года
За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла 115 млрд руб., объем продаж составил 487 000 кв. м, тогда как доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%. В прошлом году аналогичный показатель стоимости договоров составил 145 млрд руб., тем самым показатель снизился на 30 млрд руб.
Стоимость заключенных контрактов за III квартал в Москве снизилась на 12 млрд руб. по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю – с 31 млрд до 19 млрд руб. В Екатеринбурге этот показатель снизился в четыре раза – с 6 млрд руб. до 1,5 млрд. Согласно отчету, в Петербурге в III квартале стоимость новых договоров снизилась еще больше, с 41 млрд руб. до 9 млрд. По результатам девяти месяцев стоимость новых договоров в Петербурге снизилась чуть более чем в два раза – с 79 до 38 млрд.
10 октября в ВТБ спрогнозировали снижение выдачи ипотеки на 35% в 2024 г. По словам вице-президента банка Анжелики Рогожкиной, с начала текущего года семейная ипотека пережила ряд трансформаций, которые снижают для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. По мнению Рогожкиной, льготная ипотека продолжит развиваться, но целевая аудитория будет определена более точно «с точки зрения действительной потребности». Вице-президент банка также отметила, что будет сокращаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.