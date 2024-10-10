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ВТБ прогнозирует снижение выдачи ипотеки на 35% в 2024 году

Ведомости

Выдача ипотечных кредитов в России в 2024 г. может сократиться примерно на 35%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-президента банка Анжелики Рогожкиной.

По словам Рогожкиной, с начала текущего года семейная ипотека пережила ряд трансформаций, которые снижают для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. По мнению Рогожкиной, льготная ипотека продолжит развиваться, но целевая аудитория будет определена более точно «с точки зрения действительной потребности». Вице-президент банка также отметила, что будет сокращаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.

В ходе своей речи Рогожкина отметила и рынок автокредитования. Она рассказала, что выдача автокредитов в РФ в текущем году может вырасти на 55%, что связано с выходом на рынок китайских автомобилей с самыми разными льготными программами приобретения.

«Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ» писали 9 октября, что банки выдали семейной ипотеки почти на 200 млрд руб. в сентябре 2024 г. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. В июле этого года действие программы было продлено до 2030 г. после соответствующего предложения президента РФ Владимира Путина. Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко говорил, что продление программы до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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