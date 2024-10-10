ВТБ прогнозирует снижение выдачи ипотеки на 35% в 2024 году

«Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ» писали 9 октября, что банки выдали семейной ипотеки почти на 200 млрд руб. в сентябре 2024 г. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. В июле этого года действие программы было продлено до 2030 г. после соответствующего предложения президента РФ Владимира Путина. Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко говорил, что продление программы до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.