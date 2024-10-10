ВТБ прогнозирует снижение выдачи ипотеки на 35% в 2024 году
По словам Рогожкиной, с начала текущего года семейная ипотека пережила ряд трансформаций, которые снижают для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. По мнению Рогожкиной, льготная ипотека продолжит развиваться, но целевая аудитория будет определена более точно «с точки зрения действительной потребности». Вице-президент банка также отметила, что будет сокращаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.
В ходе своей речи Рогожкина отметила и рынок автокредитования. Она рассказала, что выдача автокредитов в РФ в текущем году может вырасти на 55%, что связано с выходом на рынок китайских автомобилей с самыми разными льготными программами приобретения.
«Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ» писали 9 октября, что банки выдали семейной ипотеки почти на 200 млрд руб. в сентябре 2024 г. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. В июле этого года действие программы было продлено до 2030 г. после соответствующего предложения президента РФ Владимира Путина. Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко говорил, что продление программы до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.