Банки выдали семейной ипотеки почти на 200 млрд рублей в сентябре
Объем выданной банками семейной ипотеки составил 199 млрд руб. в сентябре, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ».
Всего было оформлено 34 000 кредитов по программе на общую сумму 199 млрд руб. Как отмечают аналитики, это примерно на 15% больше результатов августа. Согласно материалу, объем выдач практически восстановился до уровня мая 2024 г. (36 000 выданных кредитов на сумму 203 млрд руб.).
«Спрос на семейную ипотеку остается стабильно высоким. По итогам сентября на эту программу пришлось более трети от всех выданных ипотечных кредитов по количеству и около половины – по объему», – сказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
Семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. В июле этого года действие программы было продлено до 2030 г. после соответствующего предложения президента РФ Владимира Путина. Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко говорил, что продление программы до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.
Мутко заявил в начале сентября, что льготная ставка в 6% годовых по семейной ипотеке в ближайшее время не изменится. Более того, что в рамках рабочей группы по выработке предложений по модификации семейной ипотеки «Дом.РФ» предлагает снизить кредитную ставку для семей на покупку квартир большей площади (от 55 кв. м) и ввести дополнительные вычеты при рождении третьего и последующих детей.