Банки выдали семейной ипотеки почти на 200 млрд рублей в сентябре

Мутко заявил в начале сентября, что льготная ставка в 6% годовых по семейной ипотеке в ближайшее время не изменится. Более того, что в рамках рабочей группы по выработке предложений по модификации семейной ипотеки «Дом.РФ» предлагает снизить кредитную ставку для семей на покупку квартир большей площади (от 55 кв. м) и ввести дополнительные вычеты при рождении третьего и последующих детей.