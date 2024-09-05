Мутко: ставка по семейной ипотеке не изменится в ближайшее время
«В нормативных документах ставка закреплена на уровне 6%, изменения не планируются. Об этом речи вообще нет, это базовый принцип, о котором говорил президент [РФ Владимир Путин]», – сказал Мутко.
Он также добавил, что в рамках рабочей группы по выработке предложений по модификации семейной ипотеки ДОМ.РФ предлагает снизить кредитную ставку для семей на покупку квартир большей площади (от 55 кв. м) и ввести дополнительные вычеты при рождении третьего и последующих детей.
Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет.
10 июля Минфин РФ сообщил о перезапуске программы. По новым правилам, на ставку не выше 6% могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в городах с населением до 50 000 человек и для россиян с детьми-инвалидами. 20 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что осенью кабмин может рассмотреть предложения по пересмотру условий этой госпрограммы.