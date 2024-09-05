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Мутко: ставка по семейной ипотеке не изменится в ближайшее время

Ведомости

Льготная ставка в 6% годовых по госпрограмме «Семейная ипотека» в ближайшее время не будет корректироваться. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«В нормативных документах ставка закреплена на уровне 6%, изменения не планируются. Об этом речи вообще нет, это базовый принцип, о котором говорил президент [РФ Владимир Путин]», – сказал Мутко.

Он также добавил, что в рамках рабочей группы по выработке предложений по модификации семейной ипотеки ДОМ.РФ предлагает снизить кредитную ставку для семей на покупку квартир большей площади (от 55 кв. м) и ввести дополнительные вычеты при рождении третьего и последующих детей.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет.

10 июля Минфин РФ сообщил о перезапуске программы. По новым правилам, на ставку не выше 6% могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в городах с населением до 50 000 человек и для россиян с детьми-инвалидами. 20 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что осенью кабмин может рассмотреть предложения по пересмотру условий этой госпрограммы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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