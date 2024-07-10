Семейную ипотеку продлили до 2030 года
Семейная ипотека продлена в России до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.
Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.
Семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.
«Наша задача – поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми», – отметил министр финансов Антон Силуанов.
На реализацию программы в 2024 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 223,8 млрд руб. Изменениями в закон о бюджете предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 66,2 млрд руб. Дополнительные расходы будут зависеть от уровня ключевой ставки Банка России.
О том что льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.