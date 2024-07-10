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Семейную ипотеку продлили до 2030 года

Ведомости

Семейная ипотека продлена в России до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

«Наша задача – поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми», – отметил министр финансов Антон Силуанов.

На реализацию программы в 2024 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 223,8 млрд руб. Изменениями в закон о бюджете предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 66,2 млрд руб. Дополнительные расходы будут зависеть от уровня ключевой ставки Банка России.

О том что льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.

С момента ее запуска в 2018 г. в новую квартиру или дом с помощью программы переехали почти 1 млн семей. Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил, что предложение Путина продлить программу семейной ипотеки до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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