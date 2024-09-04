Курянам разрешили использовать жилищные сертификаты в других регионах

Курянам разрешили использовать жилищные сертификаты в других регионахТакже они смогут восстановить разрушенные дома на собственных участках
Правительство Курской области внесло изменения в собственное постановление от 7 августа «О реализации в 2024 г. мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, и граждан, проживающих в населенных пунктах, которые подверглись или подвергаются таким обстрелам, на территории Курской области». Поправки позволяют потерявшим дома и квартиры жителям приграничных районов использовать жилищные сертификаты за пределами Курской области, а также восстанавливать разрушенное жилье на собственных участках.
О принятии такого решения в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он отметил, что программой выдачи сертификатов на покупку жилья или его восстановления на прежнем месте воспользовались несколько тысяч курян. Он также сообщил, что общался с людьми, чтобы узнать, как можно ее улучшить.
Смирнов добавил, что иногда при посещении пунктов временного размещения вынужденных переселенцев ему задавали вопрос, можно ли приобрести жилье за сертификат в другом регионе. Он подтвердил, что это возможно, поскольку в нормативные документы Курской области, касающиеся получения сертификатов, были внесены соответствующие корректировки. Но таких вопросов было немного, добавил он.
«Абсолютное же большинство курян желает вернуться в родные места и продолжить заниматься созидательным трудом. Нам предстоит большая работа: после того, как враг будет выбит с территории региона, мы начнём восстанавливать пострадавшие районы», – написал Смирнов.
Согласно изначальной редакции документа, выплата предоставлялась только на приобретение (строительство) одного или нескольких жилых помещений на первичном или вторичном рынках жилья у физических и (или) юридических лиц (одного или нескольких), в том числе путем участия в долевом строительстве жилья, на территории региона, за исключением населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне. 7 августа Минфин России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова (президент назначил его ответственным за поддержку граждан на этих территориях) выделил 1,8 млрд руб. на переселение из Курской области.
Как сообщали «Ведомости», в случае потери постоянного и единственного жилья из-за ЧС граждане могут получить государственный жилищный сертификат. Он дает возможность использовать субсидию на покупку квартиры. Выдачей сертификатов занимается минстрой Курской области. Многие потерявшие жилье в приграничье куряне хотели обналичить этот сертификат (70 000 руб. за 1 кв. м) и купить жилье в других регионах, где проживают их родственники, но изначально нормативка не позволяла этого сделать, говорит собеседник, близкий к администрации Курской области.
Многие куряне готовы подождать освобождения их земель, для того чтобы восстановить разрушенные дома, говорит депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко («Единая Россия»). «Наши земляки проявили истинный курский характер. Их силе, мужеству и стойкости духа можно только позавидовать», – сказала она «Ведомостям». На вопрос, есть ли желающие переехать в другие регионы, Харченко ответила, что «таких, слава богу, не встречала». «Местные строители заинтересованы, чтобы люди покупали жилье в Курской области. Но деньги федеральные, и, если люди, например, захотят переехать на Дальний Восток или в Сибирь, это их право и тоже играет на руку стране», – говорит источник, близкий к региональной администрации.
Поправкой в постановление от 7 августа (ВСУ напали на Курскую область 6 августа) невозможность приобрести жилье по сертификату в других регионах России была устранена. «Приобретение (строительство) жилых помещений возможно на территории РФ, за исключением населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне», – говорится в новом постановлении. Кроме того, поправки позволяют использовать жилищные сертификаты для строительства или восстановления жилья на собственных участках. Эту инициативу, учитывая мнение пострадавших жителей, выдвинул врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею и дал поручение рассмотреть вопрос.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил «Ведомостям», что массового обращения курян в связи с невозможностью использовать жилищные сертификаты в других регионах не было. Жалобы на это время от времени публиковались в городских и районных пабликах Курской области, кроме того, об этом говорили беженцы в подмосковном ПВР (см. «Ведомости» от 19 августа). Местные жители просили использовать опыт расселения в Херсонской области – на выдаваемые там жилищные сертификаты можно было приобрести жилье в других регионах России.
По данным ответственного за стройку вице-премьера Марата Хуснуллина, к 22 августа выплаты на приобретение жилья получили 205 семей из 300, которым это требовалось. Также принято решение о дополнительном выделении 10,7 млрд руб., что позволит приобрести жилье еще 1916 семьям. Еще 300 млн руб., по словам Хуснуллина, было выделено на капремонт поврежденного жилья. В общей сложности федеральную поддержку получат около 2600 семей.
Механизм осуществления выплат определяется субъектом РФ самостоятельно, говорится в ответе пресс-службы Минфина на запрос «Ведомостей». «Ведомости» направили также запросы в правительство России и правительство Курской области.