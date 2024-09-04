Курянам разрешили использовать жилищные сертификаты в других регионах

Многие куряне готовы подождать освобождения их земель, для того чтобы восстановить разрушенные дома, говорит депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко («Единая Россия»). «Наши земляки проявили истинный курский характер. Их силе, мужеству и стойкости духа можно только позавидовать», – сказала она «Ведомостям». На вопрос, есть ли желающие переехать в другие регионы, Харченко ответила, что «таких, слава богу, не встречала». «Местные строители заинтересованы, чтобы люди покупали жилье в Курской области. Но деньги федеральные, и, если люди, например, захотят переехать на Дальний Восток или в Сибирь, это их право и тоже играет на руку стране», – говорит источник, близкий к региональной администрации.