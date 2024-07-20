Хуснуллин допустил пересмотр условий программы «Семейная ипотека»

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г., но ее было решено продлить еще на шесть лет. Льготную ипотеку под 6% могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%.