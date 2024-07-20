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Хуснуллин допустил пересмотр условий программы «Семейная ипотека»

Вопрос корректировки программы могут рассмотреть через три месяца
Ведомости

Осенью в правительстве могут рассмотреть предложения по пересмотру условий перезапущенной с июля программы «Семейная ипотека»,  сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Уфу.

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», – сказал он (цитата по ТАСС).

В течение трех месяцев власти будут наблюдать за динамикой, и, «если понадобятся какие-нибудь меры», этот вопрос будет вынесен на уровень правительства, добавил вице-премьер. По его данным, программой уже воспользовались более 1,1 млн семей.

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г., но ее было решено продлить еще на шесть лет. Льготную ипотеку под 6% могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%.

В мае заместитель министра финансов России Иван Чебесков говорил, что Минфин предлагает после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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