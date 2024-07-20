Хуснуллин допустил пересмотр условий программы «Семейная ипотека»Вопрос корректировки программы могут рассмотреть через три месяца
Осенью в правительстве могут рассмотреть предложения по пересмотру условий перезапущенной с июля программы «Семейная ипотека», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Уфу.
«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», – сказал он (цитата по ТАСС).
В течение трех месяцев власти будут наблюдать за динамикой, и, «если понадобятся какие-нибудь меры», этот вопрос будет вынесен на уровень правительства, добавил вице-премьер. По его данным, программой уже воспользовались более 1,1 млн семей.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г., но ее было решено продлить еще на шесть лет. Льготную ипотеку под 6% могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%.
В мае заместитель министра финансов России Иван Чебесков говорил, что Минфин предлагает после 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет.