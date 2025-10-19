Около 20% россиян берут «микроипотеку» для покупки квартир

За первую половину 2025 г. в России ввели в эксплуатацию 52,2 млн кв. м жилья, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., свидетельствуют данные Росстата. По итогам текущего года, согласно оценкам властей, показатель может составить более 100 млн кв. м. Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2025 г. общая площадь жилья, доступного для рыночной аренды в России, может достичь 282 млн кв. м, что на 12,4% превысит показатели предыдущего года.