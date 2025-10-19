Около 20% россиян берут «микроипотеку» для покупки квартир
Доля россиян, которые покупают жилье на вторичном рынке с первоначальным взносом более 70%, составляет около 20%, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».
Доля сделок на вторичном рынке с использованием микроипотеки остается высокой на фоне высоких ставок по кредитам, пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова. По ее словам, сейчас большая доля кредитов с незначительным привлечением заемных средств оправдана, так как это позволяет быстро погасить кредит и минимизировать переплату по дорогим кредитам.
Эксперты федеральной компании также оценили срок погашения ипотеки за счет арендных платежей, когда заемные средства составляют 30% от стоимости жилья. Первое место в рейтинге занял Екатеринбург, где выплатить ипотеку на сданную в аренду однокомнатную квартиру можно за 5,6 года.
Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в 2025 г. стал Ямало-Ненецкий автономный округ, следует из рейтинга, составленного «РИА Новости». Там 47,1% семей могут позволить себе ипотеку на рыночных условиях. На втором и третьем местах – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Чукотский автономный округ с показателями в 44,3% и 42% соответственно.
За первую половину 2025 г. в России ввели в эксплуатацию 52,2 млн кв. м жилья, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., свидетельствуют данные Росстата. По итогам текущего года, согласно оценкам властей, показатель может составить более 100 млн кв. м. Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2025 г. общая площадь жилья, доступного для рыночной аренды в России, может достичь 282 млн кв. м, что на 12,4% превысит показатели предыдущего года.