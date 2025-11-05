Газпромбанк передал управление сетью ТЦ «Мега» компании «Велес менеджмент»
Газпромбанк объявил о передаче управления портфелем коммерческой недвижимости «Мега» управляющей компании «Велес менеджмент».
В состав группы входят управляющая компания «Мега» и 14 торговых центров в Москве, Московской и Ленинградской областях, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.
«Велес менеджмент» – российская управляющая компания, которая специализируется на профессиональном управлении активами и инвестиционными портфелями. Управлять портфелем «Меги» будут команды управляющей компании и ООО «Сибфинанс».
В сентябре 2023 г. группа ГПБ выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres. В сделку вошли 14 объектов в 12 российских регионах. Их общая площадь составляет 2,3 млн кв. м. Сумма сделки не раскрывалась. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что она стала крупнейшей на рынке торговой недвижимости в 2023 г.
Ingka Centres занимала седьмое место в рейтинге крупнейших российских рантье журнала Forbes за 2022 г. Ее арендный доход оценивался в $285 млн. По подсчетам «Infoline-аналитики», компания была крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Первый гипермаркет IKEA в стране появился в 2000 г., а спустя два года открылась первая «Мега». Но на фоне спецоперации Ingka Centres решила закрыть магазины IKEA, а в начале 2023 г. начала искать покупателей и на «Меги». Она также продала свои заводы по производству мебели и штаб-квартиру в Химках фирме «КЛС-Химки», связанной с продавцом электроинструментов «Интерскол».