Газпромбанк передал управление сетью ТЦ «Мега» компании «Велес менеджмент»

Ingka Centres занимала седьмое место в рейтинге крупнейших российских рантье журнала Forbes за 2022 г. Ее арендный доход оценивался в $285 млн. По подсчетам «Infoline-аналитики», компания была крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Первый гипермаркет IKEA в стране появился в 2000 г., а спустя два года открылась первая «Мега». Но на фоне спецоперации Ingka Centres решила закрыть магазины IKEA, а в начале 2023 г. начала искать покупателей и на «Меги». Она также продала свои заводы по производству мебели и штаб-квартиру в Химках фирме «КЛС-Химки», связанной с продавцом электроинструментов «Интерскол».