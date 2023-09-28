Газпромбанк стал новым владельцем торговых центров «Мега» в России

Газпромбанк стал новым владельцем торговых центров «Мега» в РоссииПокупка портфеля шведской Ingka Centres могла обойтись группе примерно в $2 млрд
Группа ГПБ выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres. Об этом говорится в ее сообщении. Там сказано, что в сделку вошли 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Их общая площадь составляет 2,3 млн кв. м. Сумма сделки не раскрывается . «Ведомости» направили запрос в Ingka Centres.
Решение о приобретении данной сети торговых центров – «еще один шаг, подтверждающий приверженность группы принципам развития стратегически значимых активов и кадрового потенциала страны», сообщил заместитель председателя правления Газпромбанка (ГПБ) Тигран Хачатуров.
У Газпромбанка есть и опыт инвестиций в недвижимость. Структура группы «Газпромбанк инвест» управляет такими активами в восьми регионах России, сказано на его сайте. Среди них – коттеджные поселки «Лион» и «Покровское-Рубцово» в Московской области, жилой комплекс «Современник». В 2008 г. компания также стала владельцем выставочного центра «Стройэкспо» на Фрунзенской набережной, который впоследствии продала девелоперу «Интеко».
Сумма сделки в текущих условиях и с учетом дисконтов вряд ли превысила $2 млрд (193 млрд руб. по текущему курсу), полагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. На ней отразилось в том числе и закрытие магазинов IKEА, так как заменить арендатора, генерирующего подобный трафик, довольно сложно, рассуждает он. По его словам, для Газпромбанка покупка такого портфеля активов является выгодным приобретением. Даже несмотря на волатильность на рынке торговой недвижимости, «Меги» остаются качественным объектом, который приносит доход, резюмирует эксперт.
Группа ГПБ
Группа включает в себя несколько банков, основным из которых является Газпромбанк. Его чистая прибыль в I квартале 2023 г. составила 51,7 млрд руб. по РСБУ, в прошлом году этот показатель был на уровне 9,1 млрд руб. В группу также входят финансовые компании, к примеру «Газпромбанк лизинг», «ААА Управление капиталом» и проч.
Шведская Ingka Centres занимала 7-е место в рейтинге крупнейших российских рантье журнала Forbes за 2022 г. Ее арендный доход оценивался в $285 млн. Она также являлась крупнейшим собственником торговой недвижимости в России, по подсчетам «Infoline-аналитики». Первый гипермаркет IKEA в стране появился еще в 2000 г., а спустя два года компания открыла здесь и первую «Мегу». Но на фоне военной спецоперации на Украине Ingka приняла решение закрыть все магазины IKEA, а в начале 2023 г. стала искать покупателей и на «Меги». Кроме того, она продала свои заводы по производству мебели и штаб-квартиру в Химках (42 000 кв. м) фирме «КЛС-Химки», связанной с продавцом электроинструментов «Интерскол».
Сделка по продаже портфеля шведской Ingka Centres – крупнейшая на рынке торговой недвижимости в этом году, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. К примеру, новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» (205 000 кв. м), который находится рядом со ст. м. «Войковская» на Ленинградском шоссе, стал инвестфонд Balchug Capital. Он мог заплатить за этот актив 60–65 млрд руб. Кроме того, чешская PPF Real Estate продала расположенный на Невском проспекте Санкт-Петербурга комплекс «Невский центр» (91 000 кв. м) фирме «Аптекарский». Эта сделка оценивалась в 8–12 млрд руб.