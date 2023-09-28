Газпромбанк стал новым владельцем торговых центров «Мега» в России

Шведская Ingka Centres занимала 7-е место в рейтинге крупнейших российских рантье журнала Forbes за 2022 г. Ее арендный доход оценивался в $285 млн. Она также являлась крупнейшим собственником торговой недвижимости в России, по подсчетам «Infoline-аналитики». Первый гипермаркет IKEA в стране появился еще в 2000 г., а спустя два года компания открыла здесь и первую «Мегу». Но на фоне военной спецоперации на Украине Ingka приняла решение закрыть все магазины IKEA, а в начале 2023 г. стала искать покупателей и на «Меги». Кроме того, она продала свои заводы по производству мебели и штаб-квартиру в Химках (42 000 кв. м) фирме «КЛС-Химки», связанной с продавцом электроинструментов «Интерскол».