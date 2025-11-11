ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР из-за рекламы квартир на радио
По данным ФАС, застройщик распространял в радиоэфире рекламу квартир с предложением беспроцентной рассрочки на 24 месяца. В ролике упоминались условия с первоначальным взносом от 30% и погашением остатка в конце срока, но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. Однако подробные условия рассрочки не раскрывались.
Антимонопольная служба посчитала, что такая реклама могла вводить слушателей в заблуждение и не позволяла им получить полную информацию, необходимую для принятия осознанного решения.
23 сентября ФАС сообщала о другом антимонопольном деле – в отношении группы ПИК. Тогда ведомство усмотрело признаки нарушения конкуренции: входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании, по версии ФАС, ограничивали доступ других интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.