ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР из-за рекламы квартир на радио

По данным ФАС, застройщик распространял в радиоэфире рекламу квартир с предложением беспроцентной рассрочки на 24 месяца. В ролике упоминались условия с первоначальным взносом от 30% и погашением остатка в конце срока, но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. Однако подробные условия рассрочки не раскрывались.