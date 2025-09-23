Девелоперской группе ПИК грозят оборотные штрафы по антимонопольному делу ФАС

Девелоперской группе ПИК грозят оборотные штрафы по антимонопольному делу ФАСРегулятор считает, что группа ограничивала конкуренцию провайдеров интернета в жилых домах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении группы лиц девелопера ПИК. По версии ведомства, входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании (УК) ограничивали доступ других интернет-провайдеров к инфраструктуре в жилых комплексах (ЖК) Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По мнению ФАС, такие действия ущемляют интересы жильцов и могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа в интернет. В случае установления нарушения организациям грозят административные штрафы по КоАП РФ, уточнили в службе.
В группе ПИК откзались от комментариев.
Что случилось с интернетом в домах ПИК
Как ранее писали «Ведомости», ФАС начала проверку 28 марта 2025 г. после сообщений об ограничении доступа провайдеров для жильцов комплексов ПИК. Основанием стал инцидент с хакерской атакой на провайдера Lovit (ООО «Ловител»), в результате которой в домах отключились интернет и «умные домофоны». Жильцы столкнулись с проблемами при входе в подъезды, говорилось в сообщении службы. 19 мая 2025 г. ФАС установила, что в домах, где УК входят в группу ПИК, услуги связи предоставляет только «Ловител». Ведомство направило запросы оператору и десяти УК, потребовав данные о рассмотрении заявок сторонних провайдеров и обоснование отказов.
Тогда ПИК обвинения отвергала. Представитель девелопера утверждал, что ни ПИК, ни УК группы не препятствовали доступу других операторов в ЖК. По его словам, в домах ПИК работают более 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен, писали «Ведомости» 19 мая.
Но тогда же представители МТС, «Мегафона» и «Билайна» заявляли «Ведомостям», что регулярно получают немотивированные отказы в проведении работ по подведению кабелей, размещению оборудования и подключению к существующей инфраструктуре в домах ПИК. Операторы регулярно направляют жалобы в Минцифры, но уполномоченный орган, который контролировал бы исполнение УК обязанностей по обеспечению доступа, пока не определен, отмечал представитель МТС.
Согласно закону о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД), принятому в 2024 г., размещение сетей должно осуществляться безвозмездно (кроме оплаты электричества) и по желанию любого жильца без решения общего собрания. Но санкций для УК, препятствующих доступу провайдеров, документ не предусматривает. В Минцифры готовят поправки: министр Максут Шадаев 9 апреля 2025 г. на конференции «Телеком и технологии – 2025» говорил, что к осенней сессии Госдумы ведомство определит размер административной ответственности. По его словам, для новых домов в ближайшие два года будет введен стандарт, по которому как минимум три провайдера должны иметь право подключать жильцов.
Что говорят эксперты
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что монополия одного провайдера лишает жильцов выбора и негативно сказывается как на уровне цен, так и на развитии технологий, поскольку у компаний отсутствуют стимулы для конкуренции. По его мнению, подконтрольные застройщикам операторы ущемляют права пользователей. По данным Telecom Daily, жильцы в домах с монопольным присутствием одного провайдера платят примерно на четверть больше, чем в домах, где работают несколько игроков.
Несмотря на снижение значимости проводного интернета в целом по стране, в новостройках, подчеркнул Кусков, необходимо обеспечивать присутствие нескольких операторов. Оптимальным решением он назвал доступ трех провайдеров, для которых хватит инфраструктуры и которые смогут конкурировать между собой.
Кусков добавил, что Минцифры совместно с Минстроем и другими органами уже предпринимают меры по выявлению подобных случаев и наказанию компаний, ограничивающих доступ других операторов. Сейчас, по его словам, между ведомствами выработаны механизмы, позволяющие штрафовать компании, нарушающие действующее законодательство. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства.
Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отметил, что случаи ограничения доступа операторов связи в новые ЖК не уникальны и регулярно становились предметом разбирательств ФАС. По его словам, как правило, речь идет о девелоперах или УК, которые, получив лицензии на связь, создают «карманных» локальных провайдеров для обслуживания целых микрорайонов. Такие компании нередко устанавливают тарифы выше среднерыночных, одновременно ограничивая доступ федеральных игроков под разными предлогами, подтверждает он.
Савватин напомнил, что несколько лет назад ФАС активно боролась с подобными практиками и число нарушений заметно сократилось, хотя отдельные случаи все еще встречаются. Текущая история, по его словам, относится к немногочисленным исключениям, но из-за общественного резонанса она, скорее всего, будет решена в кратчайшие сроки.
Он добавил, что технических препятствий для допуска федеральных операторов обычно не существует и многие из них заинтересованы в подключении жильцов новостроек. По мнению Савватина, ситуация, скорее всего, завершится либо штрафами, либо переговорами с девелопером, который пойдет на уступки и допустит в дома других игроков, сохранив при этом возможность продолжать оказывать услуги связи.
Что говорят юристы
Руководитель группы контрсанкционного регулирования Firm One Анастасия Каюкова отметила, что практика ограничения доступа операторов связи со стороны застройщиков в России достаточно типична и широко распространена. По ее словам, ФАС впервые возбудила подобное дело против девелопера и аффилированного провайдера. Если нарушение будет установлено, это создаст прецедент, способный затронуть других застройщиков с аналогичными практиками.
Каюкова пояснила, что, исходя из описания на сайте ФАС, речь может идти о злоупотреблении доминирующим положением в форме создания препятствий доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам, что подпадает под п. 9 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. Она добавила, что предельная ответственность за подобное нарушение предусмотрена ч. 2 ст. 14.31 КоАП: для юридических лиц это оборотный штраф в размере от 1 до 15% выручки на соответствующем рынке, для должностных лиц – штраф от 20 000 до 50 000 руб. либо дисквалификация на срок до трех лет. В то же время эксперт подчеркнула, что пока ФАС только возбудила дело и многое будет зависеть от того, насколько убедительно стороны представят свои правовые позиции.
Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня отметил, что действующее регулирование в сфере связи не допускает ограничений доступа операторов к общему имуществу МКД для монтажа сетей, поэтому описываемая ситуация не является типичной. По его словам, невозможность таких ограничений закреплена в жилищном законодательстве, законе «О связи» (ч. 6 ст. 6 ФЗ №126-ФЗ от 7 июля 2003 г.) и антимонопольных нормах.
Он подчеркнул, что с учетом аффилированности «Ловитела», УК и застройщика ФАС может квалифицировать ситуацию как действия группы лиц по смыслу ст. 9 закона «О защите конкуренции» и рассматривать ее с точки зрения создания препятствий для доступа или выхода на рынок других хозяйствующих субъектов (п. 9 ч. 1 ст. 10 закона). За такие нарушения предусмотрена административная ответственность, в том числе по ст. 14.33 КоАП РФ, уточнил юрист.