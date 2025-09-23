Девелоперской группе ПИК грозят оборотные штрафы по антимонопольному делу ФАС

Каюкова пояснила, что, исходя из описания на сайте ФАС, речь может идти о злоупотреблении доминирующим положением в форме создания препятствий доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам, что подпадает под п. 9 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. Она добавила, что предельная ответственность за подобное нарушение предусмотрена ч. 2 ст. 14.31 КоАП: для юридических лиц это оборотный штраф в размере от 1 до 15% выручки на соответствующем рынке, для должностных лиц – штраф от 20 000 до 50 000 руб. либо дисквалификация на срок до трех лет. В то же время эксперт подчеркнула, что пока ФАС только возбудила дело и многое будет зависеть от того, насколько убедительно стороны представят свои правовые позиции.