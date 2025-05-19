ФАС обнаружила нарушения в доступе провайдеров в дома ПИК

Такая ситуация касается не только ПИК: дискриминация существует во многих регионах, особенно в тех, где ведется интенсивное строительство, утверждает представитель МТС. По его словам, операторам связи отказывают в доступе в дома как для размещения сетей для новых абонентов, так и для устранения аварий и обслуживания уже существующих сетей. «В связи с особенностями построения сети связи часто от этого страдают и абоненты, располагающиеся в находящихся по соседству учреждениях, организациях, – подчеркнул собеседник. – Увеличиваются размеры платы за часть сети связи, используемой собственниками нежилых помещений, если, например, в доме расположена аптека, парикмахерская, магазин и т. д.».