ФАС обнаружила нарушения в доступе провайдеров в дома ПИК

ФАС обнаружила нарушения в доступе провайдеров в дома ПИКСам застройщик проблему по-прежнему отрицает, но провайдеры связи подтверждают, что УК препятствуют конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила ограничения в доступе провайдеров в жилые комплексы (ЖК) застройщика ПИК в четырех регионах – Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области. Об этом ведомство сообщило 19 мая.
Служба начала проверку по сообщениям об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК еще 28 марта 2025 г. Это произошло после хакерской атаки на провайдера домашнего интернета Lovit (ООО «Ловител»). В результате этой атаки жильцы ЖК застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды, так как «умные домофоны» отключились и перестали отпирать двери.
«По результатам анализа полученной информации служба выявила ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания (УК) входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются «Ловител» – единственным оператором самого застройщика», – говорится в сообщении ФАС. Антимонопольный орган направил запросы «Ловител» и 10 УК застройщика. Они должны предоставить данные о количестве поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обоснование недопуска конкретных провайдеров в многоквартирные дома (МКД).
Владельцем ООО «Ловител» является кипрская компания с ограниченной ответственностью «Браморин холдингс лимитед», следует из «СПАРК-Интерфакса». Генеральным директором «Ловител» указана Мария Ляхова, которая одновременно занимает должность директора департамента коммерческой недвижимости ПИК, следует из данных Baza.
Сам застройщик проблему отрицает. «В жилых кварталах ПИК работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен, – заявил «Ведомостям» представитель ПИК. – Таким образом, ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК».
«Ведомости» также направили запрос в ООО «Ловител».
В 2024 г. был принят закон о свободном доступе операторов связи в МКД. Согласно ему, размещение сетей связи и доступ операторов в МКД должны осуществляться безвозмездно (за исключением платы за электричество) и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием. Но санкций для УК, по-прежнему не пускающих сторонних провайдеров в дома, прописано не было.
К осенней сессии Госдумы Минцифры определит размер административной ответственности для УК МКД, препятствующих доступу провайдеров в подъезды, говорил министр Максут Шадаев 9 апреля на конференции «Телеком и технологии – 2025», организованной «Ведомостями». «За лето мы будем анализировать правоприменительную практику и в сентябре будем готовы сформулировать», – говорил он. Размер штрафов для УК пока обсуждается с участниками рынка, уточнял Шадаев. Позже, в мае 2025 г., министр говорил, что для новых домов в ближайшие год-два появится стандарт, согласно которому как минимум три провайдера должны иметь право «заходить» в подъезд.
Дискриминация сохранилась
Представитель МТС подтвердил «Ведомостям», что ПИК и «аффилированный с ней провайдер» блокируют доступ других операторов в дома, тем самым исключая возможность конкуренции и лишая жильцов какой-либо альтернативы. МТС получала немотивированные отказы в проведении работ по подведению и прокладке кабелей, в размещении оборудования, доступе к кабельным каналам и каналам электроснабжения, в проведении оценки возможности использования существующей инфраструктуры и технических условий подключения, рассказал собеседник.
«Мегафон» регулярно сталкивается с УК, которые уклоняются от исполнения требований закона, говорит представитель компании. «Считаем, что назрела необходимость усиления контроля со стороны государства», – добавил он. «Ростелеком» также выступает за недискриминационный доступ интернет-провайдеров в МКД, заявил «Ведомостям» представитель оператора.
Такая ситуация касается не только ПИК: дискриминация существует во многих регионах, особенно в тех, где ведется интенсивное строительство, утверждает представитель МТС. По его словам, операторам связи отказывают в доступе в дома как для размещения сетей для новых абонентов, так и для устранения аварий и обслуживания уже существующих сетей. «В связи с особенностями построения сети связи часто от этого страдают и абоненты, располагающиеся в находящихся по соседству учреждениях, организациях, – подчеркнул собеседник. – Увеличиваются размеры платы за часть сети связи, используемой собственниками нежилых помещений, если, например, в доме расположена аптека, парикмахерская, магазин и т. д.».
Случаи воспрепятствования доступу операторов в МКД не единичны, «Билайн» регулярно направляет обращения в ситуационный центр Минцифры, говорит представитель оператора. Обо всех случаях нарушений прав операторы информируют Минцифры, но сейчас не определен орган, который контролировал бы исполнение УК обязанностей по обеспечению доступа в дома, отмечает представитель МТС. Для полноценного применения закона нужно определить такой орган и круг его полномочий – в частности, они могут быть делегированы ФАС, отметил он.
Застройщики часто делали «карманных» провайдеров [для своих домов] и проблема является достаточно распространенной, указывает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Отсутствие конкуренции чревато низким качеством услуг, более высокой ценой и меньшим разнообразием предлагаемых тарифов. Количество жилых домов, где присутствует один оператор, занимает не более 10–15% от общего жилого фонда страны, оценивает эксперт. И именно в них стоит провести проверки в первую очередь с учетом обновленного законодательства.
Практика ограничения доступа к одному оператору связи в жилых комплексах является типичной для новостроек, особенно для застройщиков, имеющих аффилированных провайдеров, согласен генеральный директор компании «Инвенторус» Евгений Елфимов. Примерно в 60–70% новостроек доступ предоставляется только «карманному» провайдеру застройщика. При этом УК часто создают искусственные барьеры для конкурентов: игнорируют заявки, требуют избыточных документов или завышают плату за доступ к инфраструктуре. Таким образом, монополизация рынка интернет-услуг в ЖК – системная проблема, несмотря на принятый в 2024 г. закон о недискриминационном доступе, считает он.
Что грозит «Ловител» и ПИК
Учитывая аффилированность «Ловител», управляющих компаний и застройщика, при решении вопроса о привлечении к ответственности указанных лиц за нарушение антимонопольного законодательства ФАС может рассматривать данную ситуацию с точки зрения наличия признаков создания препятствий доступу на товарный рынок по ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», допускает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня. За такое нарушение компания может быть привлечена к административной ответственности по ст. 14.33 КоАП РФ, которая предполагает штраф в размере от 100 000 руб. до 15% выручки правонарушителя от реализации услуги на том рынке, где совершено правонарушение. Для должностных лиц штраф за такое нарушение составляет от 20 000 до 30 000 руб., возможна и дисквалификация на срок до трех лет, добавляет адвокат, руководитель направления антимонопольного комплаенса Kulik & Partners Law.Economics Елизавета Савина.