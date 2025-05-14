Шадаев: в новостройках будут работать не менее трех интернет-провайдеров
Как минимум три интернет-провайдера будут работать в новых многоквартирных домах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании «Умный город в структуре новых национальных проектов» в рамках III национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».
«Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам», – сказал он.
Шадаев добавил, что в старом фонде у жильцов также должен быть открыт доступ к разным операторам связи.
28 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку по сообщениям об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК. Это произошло после хакерской атаки на провайдер домашнего интернета Lovit, при которой жильцы застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды.