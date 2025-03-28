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ФАС начала проверку ограничений к услугам провайдеров для жильцов ПИК

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку по сообщениям об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК, сообщили в ведомстве. Это происходит после хакерской атаки на провайдер домашнего интернета Lovit, при которой жильцы застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды.

«ФАС направила провайдерам запросы о наличии барьеров при получении доступа в дома застройщика ПИК. Служба проводит проверку в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК», – говорится в сообщении.

Служба изучит представленную информацию и определит факторы, которые привели к ограничению прав в выборе оператора связи для жильцов 84 жилых комплексов ПИК. Кроме того, ФАС запросит у региональных жилищных инспекций информацию об управляющих компаниях в ЖК застройщика.

22 марта провайдер Lovit сообщил о кибератаке. 23 марта Lovit восстановил доступ к интернету, но атака продолжалась несколько дней. На фоне этого граждане, проживающие в ЖК застройщика ПИК, столкнулись с проблемами со входом в подъезды.

Представитель ФАС говорил «Ведомостям», что в связи с информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, служба проведет проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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