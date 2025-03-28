ФАС начала проверку ограничений к услугам провайдеров для жильцов ПИК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку по сообщениям об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК, сообщили в ведомстве. Это происходит после хакерской атаки на провайдер домашнего интернета Lovit, при которой жильцы застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды.
«ФАС направила провайдерам запросы о наличии барьеров при получении доступа в дома застройщика ПИК. Служба проводит проверку в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК», – говорится в сообщении.
Служба изучит представленную информацию и определит факторы, которые привели к ограничению прав в выборе оператора связи для жильцов 84 жилых комплексов ПИК. Кроме того, ФАС запросит у региональных жилищных инспекций информацию об управляющих компаниях в ЖК застройщика.
22 марта провайдер Lovit сообщил о кибератаке. 23 марта Lovit восстановил доступ к интернету, но атака продолжалась несколько дней. На фоне этого граждане, проживающие в ЖК застройщика ПИК, столкнулись с проблемами со входом в подъезды.
Представитель ФАС говорил «Ведомостям», что в связи с информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, служба проведет проверку.