ФАС начала проверку ограничений к услугам провайдеров для жильцов ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку по сообщениям об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК, сообщили в ведомстве. Это происходит после хакерской атаки на провайдер домашнего интернета Lovit, при которой жильцы застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды.