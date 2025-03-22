Роскомнадзор сообщил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit
Провайдер домашнего интернета Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, доступ к интернету планируется восстановить до 17:00 мск, говорится в Telegram-канале Lovit.
Отражать кибератаку помогают специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Работу сервиса частично восстановили. Мощность атаки на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость – до 6,33 млн пакетов в секунду, говорится в сообщении.
Компания подвергалась масштабной DDoS-атаке 21 марта в 12:00, сообщал Lovit. Инцидент привел к «временным техническим трудностям» в работе сервисов, над устранением проблем работали технические специалисты провайдера. В компании пообещали абонентам сделать перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг, а также усилить меры защиты серверов и повысить их устойчивость к угрозам. Позднее Lovit уточнил, что доступ к интернету восстановят ориентировочно до 17:00 22 марта.