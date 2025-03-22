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Роскомнадзор сообщил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

Ведомости

Провайдер домашнего интернета Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, доступ к интернету планируется восстановить до 17:00 мск, говорится в Telegram-канале Lovit.

Отражать кибератаку помогают специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Работу сервиса частично восстановили. Мощность атаки на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость – до 6,33 млн пакетов в секунду, говорится в сообщении.

Компания подвергалась масштабной DDoS-атаке 21 марта в 12:00, сообщал Lovit. Инцидент привел к «временным техническим трудностям» в работе сервисов, над устранением проблем работали технические специалисты провайдера. В компании пообещали абонентам сделать перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг, а также усилить меры защиты серверов и повысить их устойчивость к угрозам. Позднее Lovit уточнил, что доступ к интернету восстановят ориентировочно до 17:00 22 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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