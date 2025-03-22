Роскомнадзор сообщил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

Компания подвергалась масштабной DDoS-атаке 21 марта в 12:00, сообщал Lovit. Инцидент привел к «временным техническим трудностям» в работе сервисов, над устранением проблем работали технические специалисты провайдера. В компании пообещали абонентам сделать перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг, а также усилить меры защиты серверов и повысить их устойчивость к угрозам. Позднее Lovit уточнил, что доступ к интернету восстановят ориентировочно до 17:00 22 марта.