Минцифры осенью определит штрафы для УК за недопуск интернет-провайдеров в дома

Минцифры осенью определит штрафы для УК за недопуск интернет-провайдеров в домаВласти обратили внимание на проблему после DDoS-атаки хакеров на провайдера Lovit
Минцифры определит размер административной ответственности для управляющих компаний многоквартирных домов (УК МКД), препятствующих доступу провайдеров в подъезды, к осенней сессии Госдумы, рассказал министр Максут Шадаев 9 апреля на конференции «Телеком и технологии – 2025», организованной «Ведомостями». Размер штрафов для УК пока обсуждается с игроками рынка, уточнил он «Ведомостям». «За лето мы будем анализировать правоприменительную практику и в сентябре будем готовы сформулировать», – объяснил Шадаев.
Он напомнил, что в 2024 г. был принят закон о свободном доступе операторов связи в МКД. Согласно ему, размещение сетей связи и доступ операторов в МКД должны осуществляться безвозмездно (за исключением платы за электричество) и по желанию любого жильца без необходимости принятия решения общим собранием.
«Такой многострадальный [законопроект], – отметил Шадаев. – Честно говоря, очень сложно проходило его принятие, потому что большой комплекс интересов. Очень тяжело идет внедрение: на местах большой объем сопротивления. Мы видим это по недавнему большому инциденту с одним оператором, который отключился, и жители остались без интернета».
Речь идет о DDoS-атаке на Lovit – единственного, по данным СМИ, провайдера в жилых домах застройщика ПИК. Из-за атаки жители домов ПИК остались без интернета и даже не могли зайти в подъезды с помощью приложения. Представитель ФАС тогда заявил «Ведомостям», что служба проверяет застройщика, а затем регулятор направил интернет-провайдерам запросы о наличии барьеров при получении доступа в дома, построенные ПИК. «Ведомости» направили также запросы в ФАС, Минстрой и ПИК.
Представитель МТС подтвердил «Ведомостям», что ПИК и «аффилированный с ней провайдер» блокируют доступ других операторов в дома, тем самым исключая возможность конкуренции и лишая жильцов какой-либо альтернативы. МТС получала немотивированные отказы в проведении работ по подведению и прокладке кабелей, в размещении оборудования, доступе к кабельным каналам и электроснабжения, проведению оценки возможности использования существующей инфраструктуры и технических условий подключения, рассказал собеседник.
«Мегафон» регулярно сталкивается с УК, которые уклоняются от исполнения требований закона, говорит представитель компании. «Считаем, что назрела необходимость усиления контроля со стороны государства», – добавил он. «Ростелеком» также выступает за недискриминационный доступ интернет-провайдеров в МКД, заявил «Ведомостям» представитель оператора. «Мы стараемся выстраивать конструктивные взаимоотношения со всеми УК, – подчеркнул собеседник. – В большинстве случаев это удается». Но, по его словам, из-за недобросовестных действий отдельных УК абоненты ограничены в выборе оператора.
Такая ситуация касается не только ПИК: дискриминация существует во многих регионах, особенно в тех, где ведется интенсивное строительство, утверждает представитель МТС. По его словам, операторам связи отказывают в доступе в дома как для размещения сетей для новых абонентов, так и для устранения аварий и обслуживания уже существующих сетей. «В связи с особенностями построения сети связи часто от этого страдают и абоненты, располагающиеся в находящихся по соседству учреждениях, организациях, – подчеркнул собеседник. – Увеличиваются размеры платы за часть сети связи, используемой собственниками нежилых помещений, если, например, в доме расположена аптека, парикмахерская, магазин и т. д.».
О том, как УК МКД пытаются возместить недополученные доходы после либерализации доступа провайдеров в дома, рассказал и директор по работе с государственным сегментом «ЭР-телеком холдинга» Илья Васкецов. По его словам, операторы перестали платить за доступ в дома и УК пытаются возмещать потерю иными способами, например требуют с провайдеров деньги за установку видеокамер в домах по госконтрактам.
Случаи воспрепятствования доступу операторов в МКД не единичны, «Билайн» регулярно направляет обращения в ситуационный центр Минцифры, говорит представитель оператора. «Мы считаем, что установление административной ответственности за создание препятствий операторам при доступе в МКД <...> поможет улучшить ситуацию с применением законодательства», – добавляет собеседник.
Обо всех случаях нарушений прав операторы информируют Минцифры, но сейчас не определен орган, который контролировал бы исполнение УК обязанностей по обеспечению доступа в дома, отмечает представитель МТС. Для полноценного применения закона нужно определить такой орган и круг его полномочий – в частности, они могут быть делегированы ФАС, отметил он.
Введение административной ответственности для УК в данном случае – естественный ход развития событий, что и продемонстрировал недавний случай, отметил в разговоре с «Ведомостями» независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. «Как видим, даже уже принятый закон пока пытаются игнорировать на земле, а потому требуется подкрепить его «силовыми» методами», – считает эксперт. Отсутствие таких методов на данный момент он называет «в какой-то мере недоработкой» регулятора. С другой стороны, это значит, что во многих случаях операторы все же находили консенсусное решение с УК, добавляет Бойко.
Директор по развитию и эксплуатации услуг связи IТ-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова отмечает, что административная ответственность для таких УК – это мера, которую телекомрынок и рядовые пользователи «очень ждали». По ее словам, УК часто договариваются с одним провайдером и не пускают других, в результате чего страдают жильцы. Но раньше этой теме не уделяли должного внимания в связи с тем, что было меньше «удаленщиков», конкуренция на телекомрынке была не такая острая и жалоб от жильцов было меньше, считает Биджелова.
«Сейчас же провайдеров много, конкуренция жесткая, и Минцифры наконец добралось до этой темы, – подчеркнула эксперт. – Главное – довести эту инициативу до конца и заставить УК работать на людей, а не оставить все на этапе рассуждений. Нужны солидные штрафы от 500 000 руб., чтобы УК точно было невыгодно тормозить процесс».
Заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков поддерживает введение штрафов, но считает это «полумерой». По его словам, важно не только наличие альтернативных провайдеров, но и обеспечение защиты от DDoS- и других кибератак. Аналогичную идею высказывал Роскомнадзор после инцидента с ПИК, тогда ведомство предложило доработать законодательные нормы в сфере связи и ввести требования по устойчивости сетей связи и использованию отечественных решений для мониторинга и фильтрации трафика, напоминает Щербаков.
По данным Servicepipe, порядка 73% участников рынка интернет-провайдеров в России не имеют анализаторов трафика для обнаружения DDoS-атак. Если исключить из этой статистики крупных игроков, то доля компаний в сфере связи без защиты возрастет до 92%, отмечает Щербаков. «Если провайдеры не будут способны обеспечить защиту от DDoS-атак, то даже наличие второго провайдера не гарантирует стабильной связи в жилом комплексе, так как их могут атаковать одновременно, – подчеркнул он. – В начале этого года мы фиксировали несколько масштабных атак на провайдеров в одном регионе».