Минцифры опять обсуждает передачу операторам «золотого диапазона» под 5G

Минцифры возобновило диалог по передаче «золотого диапазона» частот – 3400–3800 МГц от силовых структур операторам связи. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев 9 апреля 2025 г. на форуме «Телеком 2025», организованном «Ведомостями». Этот диапазон во всем мире считается приоритетным для развертывания сетей 5G. «Дискуссия по «золотому диапазону» аккуратно возобновлена, – пояснил министр. – По крайней мере, с нами начали обсуждение».