Минцифры опять обсуждает передачу операторам «золотого диапазона» под 5G

Минцифры опять обсуждает передачу операторам «золотого диапазона» под 5GПока частоты 3400–3800 МГц заняты силовиками, а на первые аукционы будет выставлен неудобный спектр 4800–4990 МГц
Минцифры возобновило диалог по передаче «золотого диапазона» частот – 3400–3800 МГц от силовых структур операторам связи. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев 9 апреля 2025 г. на форуме «Телеком 2025», организованном «Ведомостями». Этот диапазон во всем мире считается приоритетным для развертывания сетей 5G. «Дискуссия по «золотому диапазону» аккуратно возобновлена, – пояснил министр. – По крайней мере, с нами начали обсуждение».
«Ведомости» направили запросы в ФСБ, Минобороны и «Роскосмос», использующие эти частоты.
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