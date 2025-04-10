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Минцифры опять обсуждает передачу операторам «золотого диапазона» под 5G

Пока частоты 3400–3800 МГц заняты силовиками, а на первые аукционы будет выставлен неудобный спектр 4800–4990 МГц
Анна Устинова
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минцифры возобновило диалог по передаче «золотого диапазона» частот – 3400–3800 МГц от силовых структур операторам связи. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев 9 апреля 2025 г. на форуме «Телеком 2025», организованном «Ведомостями». Этот диапазон во всем мире считается приоритетным для развертывания сетей 5G. «Дискуссия по «золотому диапазону» аккуратно возобновлена, – пояснил министр. – По крайней мере, с нами начали обсуждение».

«Ведомости» направили запросы в ФСБ, Минобороны и «Роскосмос», использующие эти частоты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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