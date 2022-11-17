Депутаты предложили упростить доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома

Депутаты предложили упростить доступ интернет-провайдеров в многоквартирные домаНовый законопроект разрешает проводить интернет в подъезд по заявке любого жильца
Депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Андрей Турчак, Андрей Клишас и Сергей Пахомов (все – «Единая Россия») внесли в нижнюю палату законопроект о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома. Документ размещен на портале sozd.duma.gov.ru. Сейчас решение о подключении дома к сети оператора широкополосного доступа (ШПД) в интернет должно быть принято голосами 2/3 собственников квартир. Если законопроект будет принят, то подключение будет проводиться по желанию любого жильца дома.
«Всем очевидно, что доступ к информации – это одна из базовых потребностей человека, – прокомментировал законопроект Хинштейн. – Не только прием интернета, но и ТВ-сигнал сегодня обеспечивают операторы связи. При этом их доступ в жилые дома не обеспечивается на законодательном уровне: по существующему Жилищному кодексу (ЖК) для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе решение должно быть принято 2/3 собственников квартир на общем собрании. Но на эти собрания никто не ходит, а решение принимает управляющая компания (УК), что приводит к массовым злоупотреблениям и коррупции, когда в дома пускают только “своих” операторов. Кроме того, отсутствие конкуренции значительно ущемляет права собственников».
Новые поправки к закону «О связи» и в ЖК предполагают, что доступ операторов в многоквартирные дома будет осуществляться на безвозмездной основе, операторы будут платить только за электроэнергию, потребляемую их аппаратурой. Помимо того получать согласие большинства собственников жилья для подключения будет не нужно: законопроект предусматривает возможность подключения по заявке любого жильца. Также депутаты предложили ввести мораторий на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры до 31 декабря 2024 г.
Принятие законопроекта в предложенном виде может завершить многолетнюю дискуссию между отраслями ЖКХ и связи, определив четкие правила организации услуг операторов в многоквартирных домах, объясняет представитель МТС. Сейчас отсутствие регулирования позволяет УК устанавливать необоснованные требования для операторов, уточняет он. Принятие закона не повлияет на доли рынка существующих операторов, но позволит ускорить развертывание сетей и подключение пользователей к интернету, добавляет собеседник в одном из операторов ШПД.
Представитель пресс-службы оператора ТТК отметил, что инициативы, предложенные депутатами, способны существенно снизить финансовую нагрузку на операторов и высвободить ресурсы для реализации других инфраструктурных проектов, в том числе социально значимых, а для жителей домов – расширить возможности получения качественных услуг по конкурентным ценам.
Представители «ЭР-телеком холдинга», «Ростелекома» и «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») заявили, что поддерживают инициативу, отказавшись от дальнейших комментариев.
По данным «TMT консалтинга», 67% всего рынка услуг ШПД в России по объему абонентской базы сейчас формируют четыре провайдера: «Ростелеком», МТС, «ЭР-телеком» и «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»). Число абонентов ШПД «Ростелекома» на конец II квартала 2022 г. превышало 12 млн человек, у МТС – 4,2 млн, у «ЭР-телекома» – 3,8 млн, у «Билайна» – 2,9 млн.
«Можно надеяться, что инициатива позволит разрушить монополию, которая встречается, например, в новостройках, где единственный подключенный оператор может выставлять цены выше среднерыночных», — оценил эффект от принятия закона управляющий партнер «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, сейчас в некоторых многоквартирных домах тарифы на услуги ШПД могут «на десятки процентов» превышать среднерыночные показатели. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, средняя стоимость ШПД для абонента в месяц по России составляет порядка 450 руб.
Принятие законопроекта может изменить ситуацию, главным образом в строящихся домах, поскольку в старом жилом фонде зачастую работает все же большое число провайдеров, соглашается Кусков. Но и в уже построенных домах зачастую инфраструктура, оборудование, кабели операторов ШПД располагаются в подъездах беспорядочно, что также составляет проблему, которую необходимо решать, отметил он.
Тема недискриминационного доступа операторов проводного интернета к инфраструктуре многоквартирных домов обсуждается на протяжении последних десяти лет, а вопрос конкретного законопроекта по этой теме – последние лет пять, говорит Кусков. «На мой взгляд, если бы законопроект был принят десять лет назад, это бы имело существенный резонанс. Сейчас же рынок ШПД практически не растет, потому что, во-первых, очень высокое проникновение, во-вторых, многие используют мобильный доступ в интернет. Поэтому, по-моему, это слишком запоздалый законопроект», – отметил эксперт.
Законодательство должно не только предоставлять доступ всем операторам к многоквартирным домам, исключая монополии в отдельных строениях, но и регламентировать работу этих операторов в доме, то, как они располагают свое оборудование, кабели и т. п., «иначе это будет похоже на вермишель, которая торчит по парадным», резюмировал эксперт.