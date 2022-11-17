Депутаты предложили упростить доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома

«Всем очевидно, что доступ к информации – это одна из базовых потребностей человека, – прокомментировал законопроект Хинштейн. – Не только прием интернета, но и ТВ-сигнал сегодня обеспечивают операторы связи. При этом их доступ в жилые дома не обеспечивается на законодательном уровне: по существующему Жилищному кодексу (ЖК) для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе решение должно быть принято 2/3 собственников квартир на общем собрании. Но на эти собрания никто не ходит, а решение принимает управляющая компания (УК), что приводит к массовым злоупотреблениям и коррупции, когда в дома пускают только “своих” операторов. Кроме того, отсутствие конкуренции значительно ущемляет права собственников».