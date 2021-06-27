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Государство намерено упростить доступ компаний связи в жилые дома

Это нужно, чтобы ставить базовые станции 5G на крыши домов, считают эксперты
Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

Рабочая группа по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика» 25 июня одобрила дорожную карту по стимулированию инвестиционной активности операторов, сообщили «Ведомостям» в Минцифры. В ближайшее время министерство представит дорожную карту на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, отметил его представитель.

Один из пунктов этого плана предусматривает упрощение доступа операторов в многоквартирные жилые дома и использование ими общедомового имущества, следует из материалов ведомства. Зачастую подключать абонентов к интернету в многоквартирных домах просто невозможно из-за сопротивления управляющих компаний (УК), объяснили в пресс-службе Минцифры. Они ограничивают доступ в помещения и отключают питание оборудования, чтобы склонить операторов к заключению платных договоров о допуске в дом, а при неоплате производят демонтаж оборудования, лишают доступа к оборудованию и т. д., перечисляет представитель министерства. Конкретные нормотворческие планы и сроки их реализации в Минцифры комментировать не стали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных