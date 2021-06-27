Государство намерено упростить доступ компаний связи в жилые дома

Государство намерено упростить доступ компаний связи в жилые домаЭто нужно, чтобы ставить базовые станции 5G на крыши домов, считают эксперты
Рабочая группа по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика» 25 июня одобрила дорожную карту по стимулированию инвестиционной активности операторов, сообщили «Ведомостям» в Минцифры. В ближайшее время министерство представит дорожную карту на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, отметил его представитель.
Один из пунктов этого плана предусматривает упрощение доступа операторов в многоквартирные жилые дома и использование ими общедомового имущества, следует из материалов ведомства. Зачастую подключать абонентов к интернету в многоквартирных домах просто невозможно из-за сопротивления управляющих компаний (УК), объяснили в пресс-службе Минцифры. Они ограничивают доступ в помещения и отключают питание оборудования, чтобы склонить операторов к заключению платных договоров о допуске в дом, а при неоплате производят демонтаж оборудования, лишают доступа к оборудованию и т. д., перечисляет представитель министерства. Конкретные нормотворческие планы и сроки их реализации в Минцифры комментировать не стали.