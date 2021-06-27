Государство намерено упростить доступ компаний связи в жилые дома

Один из пунктов этого плана предусматривает упрощение доступа операторов в многоквартирные жилые дома и использование ими общедомового имущества, следует из материалов ведомства. Зачастую подключать абонентов к интернету в многоквартирных домах просто невозможно из-за сопротивления управляющих компаний (УК), объяснили в пресс-службе Минцифры. Они ограничивают доступ в помещения и отключают питание оборудования, чтобы склонить операторов к заключению платных договоров о допуске в дом, а при неоплате производят демонтаж оборудования, лишают доступа к оборудованию и т. д., перечисляет представитель министерства. Конкретные нормотворческие планы и сроки их реализации в Минцифры комментировать не стали.