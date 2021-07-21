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Трафик домашнего интернета в России за год подскочил на 43%

Но операторы на этом не заработали – помешал безлимитный доступ
Валерий Кодачигов
Бизнес окончательно не вернулся в офисы, сотрудники продолжают работать удаленно, что ведет к увеличению трафика домашнего интернета /Андрей Гордеев / Ведомости

Почти на 43% до 18,4 млрд Гб вырос трафик фиксированного интернета в России в I квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует статистика Минцифры. Это аномальные темпы роста – для сравнения: в I квартале 2020 г. год к году он увеличился всего на 16%, в первые месяцы 2019 г. – на 12%. При этом трафик мобильного интернета тогда рос быстрее – за счет увеличения количества пользователей трафикоемких приложений (например, видеосервисов) и увеличения базы владельцев смартфонов, рассказывали ранее участники рынка. Но в I квартале этого года темпы роста мобильного интернета оказались ниже, чем у фиксированного, – он увеличился на 37% примерно до 6,7 млрд Гб, следует из материалов Минцифры.

У третьего по количеству пользователей российского интернет-провайдера – «ЭР-телеком холдинга» в I квартале 2021 г. рост трафика составил 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорит его представитель. Рост фиксированного трафика подтверждает и представитель «Ростелекома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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