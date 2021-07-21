Трафик домашнего интернета в России за год подскочил на 43%

Почти на 43% до 18,4 млрд Гб вырос трафик фиксированного интернета в России в I квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует статистика Минцифры. Это аномальные темпы роста – для сравнения: в I квартале 2020 г. год к году он увеличился всего на 16%, в первые месяцы 2019 г. – на 12%. При этом трафик мобильного интернета тогда рос быстрее – за счет увеличения количества пользователей трафикоемких приложений (например, видеосервисов) и увеличения базы владельцев смартфонов, рассказывали ранее участники рынка. Но в I квартале этого года темпы роста мобильного интернета оказались ниже, чем у фиксированного, – он увеличился на 37% примерно до 6,7 млрд Гб, следует из материалов Минцифры.