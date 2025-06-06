Сенаторы предложили запретить демонтаж сетей связи в многоквартирных домах

Сенаторы предложили запретить демонтаж сетей связи в многоквартирных домахИнициатива позволит защитить права абонентов на выбор оператора, считают авторы законопроекта
Сенаторы разработали законопроект, запрещающий демонтаж сетей связи в многоквартирном доме (МКД), кроме тех случаев, когда возникает угроза безопасности жизни жильцов. Документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в закон «О связи» и Жилищный кодекс (ЖК).
Сейчас порядок демонтажа сетей связи содержится в разделе IV «Демонтаж» постановления правительства № 1055. Он может производиться в нескольких случаях – например, по решению суда или собрания собственников, при отключении услуг связи оператором в доме, а также если через 30 рабочих дней после получения акта осмотра, составленного управляющей компанией (УК) МКД, владелец сетей связи не найден, а сами сети не имеют опознавательных знаков.
Борьба операторов с УК
Авторы законопроекта – члены Совета Федерации Дмитрий Ворона, Юрий Нимченко, Вячеслав Тимченко и Александр Савин – предложили дополнить действие закона о свободном доступе операторов связи в МКД, который вступил в силу с 6 апреля 2024 г. Согласно этому документу, размещение сетей связи и доступ к ним провайдеров в МКД должны осуществляться безвозмездно (за исключением платы за электричество) и по желанию любого жильца. Принятия решения общим собранием жильцов для проведения сетей больше не требуется.
Но на практике, как отмечается в документе, после вступления закона в силу все равно возникают проблемы. Например, УК МКД уклоняются от расторжения старых договоров, навязывают операторам связи дополнительные условия или новые соглашения с обязательными платежами, а также создают другие препятствия для работы операторов в подконтрольных им домах. Авторы законопроекта ссылаются на данные Ситуационного центра Минцифры, согласно которым по состоянию на январь 2025 г. поступило порядка 334 обращений операторов связи по конкретным проблемным ситуациям в 25 регионах.
В частности, 19 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила ограничения в доступе провайдеров в жилые комплексы (ЖК) застройщика ПИК в четырех регионах – Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области («Ведомости» тогда подробно писали об этом). Проверка прошла после хакерской атаки на провайдера домашнего интернета Lovit (ООО «Ловител»). В результате этой атаки жильцы ЖК застройщика ПИК в марте столкнулись с проблемами со входом в подъезды, так как «умные домофоны» отключились и перестали отпирать двери.
Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе конференции «Телеком» «Ведомостей» в апреле 2025 г. также сообщил, что для УК, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в дома, ведомство предложит ввести административную ответственность. По его словам, инициатива может быть подготовлена к осенней сессии.
В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что их инициатива позволит обеспечить недискриминационный доступ операторов связи в многоквартирные дома и защитит права абонентов на выбор оператора на фоне выявленных проблем. Сенаторы отмечают, что УК часто уклоняются от расторжения старых договоров (по которым операторы платили за размещение оборудования), хотя по новому закону такие платежи запрещены, или оказывают давление на абонентов через собрания с требованием демонтировать сети. Операторы связи также сталкиваются с блокировкой доступа для ремонта или подключения абонентов и отключением электричества, вандализмом, порчей оборудования.
Порядок требует времени
Помимо этого авторы предложили продлить для операторов срок приведения сетей связи в соответствие с новыми требованиями закона о недискриминационном доступе в МКД на три года – до апреля 2027 г. (закон вступил в силу в апреле 2024 г.). По их мнению, также необходимо распространить действие закона на нежилые помещения в домах, чтобы УК не могли обходить запрет на плату за размещение оборудования.
«Билайн» и МТС поддерживают законодательную инициативу. По словам представителя МТС, изменения учитывают реалии, выявленные после вступления в силу закона о недискриминационном доступе операторов. Компания надеется на то, что меры позволят снизить уровень противодействия УК операторам. По мнению представителя «ЭР-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру»), важно усилить полномочия ФАС и ввести ответственность для УК, которые продолжают блокировать равный доступ в дома и фактически нарушают права граждан на получение качественных услуг связи.
Положительно оценивает законопроект и президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко. «Это поможет привести в порядок текущие сети и исключит демонтаж сетей, а значит, упростит оказание услуг фиксированного доступа в интернет жителям», – подчеркивает он. К тому же инициатива должна помочь разобраться с различными толкованиями и повысить культуру размещения сетей связи на МКД, соглашается президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко.
Самым важным является возложение контроля за соблюдением правил недискриминационного доступа операторов в МКД именно на ФАС, подчеркнул Галушко. Сейчас случаются разночтения по техническим требованиям, поэтому нужно время для того, чтобы лучше разобраться в вопросе и прийти к общему пониманию по установке оборудования в домах, говорит Грищенко.
Первоначальный срок модернизации сетей за год (до 6 апреля 2025 г.) оказался нереалистичен из-за колоссальных финансовых затрат примерно в 18 млрд руб., масштабных технических работ, административных сложностей и активного саботажа со стороны УК (уклонение от расторжения договоров, блокировка доступа, вандализм), перечисляет директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.
Откладывание сроков на три года (до апреля 2027 г.) необходимо и обоснованно, согласен генеральный директор «Инвенторуса» Евгений Елфимов. По его мнению, «на фоне массового саботажа со стороны УК» уложиться к апрелю 2025 г. было невозможно. «Требуются огромные ресурсы, которые сейчас идут на борьбу с незаконными действиями УК, – отметил Елфимов. – Несмотря на то что продление срока само по себе не решит проблемы саботажа УК, оно позволит физически выполнить огромный объем технических работ без аврала, переключить часть ресурсов с «тушения пожаров» на плановую модернизацию, а также защитить пользователей от перебоев».
Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, напротив, считает, что большинство законопослушных операторов связи к назначенному сроку уже произвели работы с сетями. По ее словам, это включает маркировку сетей, помещение их в специальные коробы, проверку правильности подключения, противопожарные мероприятия, а также предоставление в УК и ТСЖ информации о нахождении таких сетей в МКД. В случае принятия нормы о переносе срока операторы еще три года будут продолжать нарушать установленные требования по размещению сетей связи, добавила Вепрецкая.
Предложение распространить действие закона на нежилые помещения в МКД объясняется тем, что операторы связи работают не только с физическими абонентами, но и с юридическими лицами, помещения которых расположены в домах, и часто руководство УК сохраняло плату за доступ данной категории потребителей в полном объеме, объясняет Грищенко. Устранение подобной лазейки убережет от спекуляций со стороны УК и скажется положительно на жильцах.
Помимо нежилых помещений возникают сложности с отдельными услугами – в частности, законопроект не предусмотрел бесплатное размещение кабельного телевидения или систем видеонаблюдения, которые предназначены для жильцов, обращает внимание Грищенко. Операторы помимо интернета предоставляют еще услуги кабельного телевидения, в том числе обязательных мультиплексов, т. е. социально значимого телевидения. Необходимо и по этим вопросам устранить лазейки, так как за телевидение также пытаются брать деньги, предупредил эксперт.
«Ведомости» направили запросы в Минстрой и Минцифры.