Сенаторы предложили запретить демонтаж сетей связи в многоквартирных домах

Откладывание сроков на три года (до апреля 2027 г.) необходимо и обоснованно, согласен генеральный директор «Инвенторуса» Евгений Елфимов. По его мнению, «на фоне массового саботажа со стороны УК» уложиться к апрелю 2025 г. было невозможно. «Требуются огромные ресурсы, которые сейчас идут на борьбу с незаконными действиями УК, – отметил Елфимов. – Несмотря на то что продление срока само по себе не решит проблемы саботажа УК, оно позволит физически выполнить огромный объем технических работ без аврала, переключить часть ресурсов с «тушения пожаров» на плановую модернизацию, а также защитить пользователей от перебоев».